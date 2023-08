Il meteo di questi giorni è stato perturbato e persino talvolta freddino. Il peggioramento che ha portato un crollo delle temperature ha condotto numerose precipitazioni: i fenomeni si sono espansi fino al Sud, cosa che non accadeva da oltre un mese.

I fenomeni forti

A detta degli ultimissimi aggiornamenti dei modelli previsionali a più alta risoluzione, la fenomenologia è risultata moderatamente forte, con numerosi temporali, qualche nubifragio, colpi di vento, grandinate. Come al solito, non tutte le aree sono state interessate appieno: ci sono state zone quasi saltate, ma è tipico di questi peggioramenti.

La durata del fresco

Nella giornata di Domenica, che potrebbe portare in dote ancora qualche residuo temporale ma che generalmente vedrà prevalere ampie schiarite.

Le temperature si manterranno gradevoli, ma rispetto alle giornate odierne inizieranno a salire nuovamente. Sarà il segnale inequivocabile di un più cospicuo miglioramento atteso già nella prima metà della prossima settimana, allorquando l’alta pressione dovrebbe riposizionarsi sulle nostre regioni, con maggiore ingerenza.

Alta pressione africana, quindi aspettiamoci nuovamente un’accelerazione del caldo, con l’Estate che continuerà in maniera imperterrita.

Meteo 15 giorni

Nelle tendenze meteorologiche a 15 giorni, di fatti, cambia una ancora una volta tutto. Avremo un periodo di alta pressione piuttosto invadente, con temperature in netto aumento. Ecco che allora questa fase di maltempo che è in atto in questi giorni è solo un piccolo rimescolamento d’aria.

Certo, le temperature sono crollate e stanno crollando anche di parecchio. Si va decisamente sotto le medie, ma solamente per qualche giorno e poi l’estate in cattedra nuovamente. Stavolta però pare che siano le regioni settentrionali a essere maggiormente coinvolte, insieme ovviamente alla consueta Sardegna, che è la zona più bersagliata in assoluto in questa estate da sole e caldo.

Ma per ulteriori aggiornamenti, vi invitiamo a seguire i nostri articoli meteorologici quotidiani che ogni giorno sforniamo per capire l’evoluzione del tempo dei nostri tempi.