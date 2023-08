L’Italia a breve farà i conti con un brusco break estivo, una vera e propria pausa improvvisa dal caldo e dall’Estate. Le condizioni meteo peggioreranno sensibilmente su tante regioni, specie al centro e al nord, ed anche le temperature subiranno un deciso contraccolpo.

Temporali intensi in arrivo

Già dal 3 Agosto saranno evidenti i primi segnali del peggioramento meteo. I temporali aumenteranno di frequenza ed intensità al nord, mentre il fronte caldo della perturbazione farà impennare le temperature al sud. Farà parecchio caldo anche il 4 Agosto sul Meridione, ma saranno gli ultimi sussulti prima del forte calo termico che arriverà di lì a breve.

Crollo termico per tre giorni

Già dal 4 Agosto le temperature scenderanno parecchio al nord, poi tra 5 e 6 Agosto il crollo termico riguarderà anche il resto d’Italia. Addirittura la colonnina di mercurio scivolerà ben al di sotto delle medie tipiche del periodo, facendoci percepire anche qualche brivido di freddo in piena notte, specie al nord.

Altri temporali per il nord

Passata questa perturbazione, il tempo tenderà pian piano a migliorare ed anche le temperature proveranno a riprendersi. Tuttavia il nord rischia di subire l’offensiva di nuove correnti fresche da ovest, dall’Atlantico, ricche di temporali. Tutto questo entro il termine della prima decade di Agosto.

Grande caldo alle porte dell’Italia, sarà una minaccia nel prosieguo di Agosto

Aumentano le possibilità di un nuovo ritorno del gran caldo africano nel corso della seconda decade di Agosto, specie in prossimità di Ferragosto. È ancora presto per fornire una previsione dettagliata, ma tutti i centri di calcolo sembrano favorevoli ad un ritorno in grande stile delle correnti sub-tropicali nel Mediterraneo.

Le temperature potrebbero pian piano salire già dal 10-11 Agosto su tutta Italia, specie al sud. Ma il caldo rischia di diventare importante attorno a Ferragosto, con temperature prossime ai 40°C al sud e sulle isole maggiori. Su questa tendenza meteo certamente ci ritorneremo.