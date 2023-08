Il mese di Agosto si preannuncia molto più dinamico e ricco di colpi di scena, almeno nella sua prima fase. Si confermano infatti importanti manovre già nei prossimi giorni, per effetto di una vasta saccatura nord-atlantica diretta proprio verso il bacino del Mediterraneo.

I principali modelli previsionali sono ormai concordi nel vedere questa saccatura interessare in maniera decisa la nostra penisola fra 4 e 6 Agosto, apportando una importante fase di maltempo associata ad un progressivo e sensibile calo termico, stante l’afflusso e l’espansione verso sud di aria molto fresca di origine atlantica.

Evoluzione meteo 1-3 Agosto

La circolazione instabile sull’Europa centrale condizionerà già il tempo sul Nord Italia, apportando una maggiore nuvolosità e dei temporali. Fenomeni previsti in particolare nelle giornate di Martedì 1 (specie sulle Alpi) e Giovedì 3, con interessamento anche delle aree pedemontane e pianeggianti. Possibili temporali di forte intensità associati a grandinate e colpi di vento.

Al Centro-Sud per l’intero periodo il tempo si presenterà stabile e in genere soleggiato, con caldo moderato ma in aumento nella giornata di Giovedì 3 con temperature fino a 34-35 gradi, a causa di una temporanea intensificazione dell’Anticiclone Africano (pre-frontale richiamato dalla discesa della saccatura atlantica).

Evoluzione meteo 4-6 Agosto

La saccatura atlantica farà il suo ingresso marcato sull’Italia. Nella giornata di Venerdì 4 previsti temporali e piogge diffusi al Nord Italia, qualche fenomeno in propagazione anche al Centro lato adriatico nel corso della giornata. Ancora stabile al Sud con caldo intenso. Temperature che saranno in sensibile calo invece al Centro-Nord. Successivamente, nella giornata di Sabato la perturbazione scivolerà rapidamente verso il Centro-Sud, apportando temporali diffusi e un calo termico, fino a 8-10 gradi sulle regioni meridionali.

Il tempo tornerà probabilmente a migliorare nella giornata di Domenica 6 Agosto, quando la perturbazione si allontanerà velocemente vero est, lasciando in eredità un clima molto fresco su tutta l’Italia.

A questo punto ci attendono probabilmente alcune giornate più stabili e soleggiate, con temperature nuovamente in crescita, ma non troppo elevate. A ogni modo questa è una tendenza che va rivista e confermata nei prossimi giorni.