Cambia ancora una volta tutto nel meteo. L’Italia tornerà a fare i conti col caldo, quello fastidioso di origine nord africana. Tutto merito dell’anticiclone africano, che riuscirà nuovamente ad avvolgere il Mediterraneo e dove pianterà nuovamente le redini per tanti giorni consecutivi. Il fresco e i temporali saranno solo un ricordo…

L’aria fresca ora presente in Italia sarà pian piano sostituita dalle correnti sub-tropicali, le quali da Venerdì 11 Agosto provocheranno un costante e lento aumento delle temperature. Non sarà una vera e propria “fiammata africana”, bensì un aumento graduale delle temperature che ci porterà su valori decisamente superiori alle medie del periodo.

Ferragosto molto caldo? Ebbene…

Tra il 14 e il 15 Agosto le temperature raggiungeranno valori prossimi ai 36-37 gradi su tante località interne del centro-sud e delle isole maggiori. Inoltre un po’ di afa si farà sentire sulle coste e le pianure specie in serata, quando l’umidità raggiunge i livelli più alti. Il Ferragosto sarà stabile e molto caldo, su questo non ci sono più dubbi. Al più qualche veloce temporale potrebbe lambire Alpi e Prealpi.

Lunga onda calda? I modelli sono concordi

L’aumento delle temperature proseguirà anche dopo Ferragosto e addirittura rischia di protrarsi fino alla terza decade di Agosto. Sarà un crescendo costante delle temperature e dall’afa, senza via d’uscita

Al momento non si prevedono perturbazioni degne di nota capaci di spodestare l’alta pressione dall’Italia nei prossimi 10-15 giorni! Questo significa che andiamo incontro ad una lunga ondata di caldo, via via sempre più insopportabile col passare dei giorni, soprattutto tra la fase del 16 e 22 Agosto.

Al momento, tuttavia, non dovremmo imbatterci in picchi di caldo feroce come avvenuto a Luglio. Però alcuni over 40 non sono da escludere..

Insomma, pare proprio che l’Estate torni in cattedra per la terza volta. Ci ha lasciato una pausa, ma ora ritorna con forza…