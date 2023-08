L’ondata di caldo sta per entrare nella sua fase cruciale, quella in cui le temperature saliranno ulteriormente dal nord al sud, fino a raggiungere valori talvolta eccezionali. Questi valori, che in alcuni casi supereranno i 40 °C, saranno più probabili al Nord e sul medio-alto Tirreno tra mercoledì e venerdì. Anche al Sud le condizioni meteo saranno molto calde, seppur con qualche grado in meno rispetto al settentrione.

Caldo con i giorni contati

Ma questa seconda intensa ondata di caldo dell’estate non avrà vita lunga. Come già accennato nei precedenti editoriali, tutti i centri di calcolo sono ormai concordi sull’arrivo di una vera e propria rottura estiva dovuta all’ingresso di aria molto più fresca di origine nordatlantica.

L’arrivo di questa aria più fresca, che avrà l’arduo compito di abbattere la colonnina di mercurio, è previsto nel corso del fine settimana. Fino a ieri c’erano delle incertezze tra i vari centri di calcolo, ma ora possiamo confermare che l’avanzata del fresco arriverà tra sabato sera e domenica.

L’arrivo turbolento del fresco

Il primo settore a fare i conti con il fresco e, ovviamente, i temporali sarà il Nord Italia, ovvero quello più esposto alle correnti nordatlantiche. La saccatura fresca irromperà con forza su gran parte del Nord, dove ci aspettiamo acquazzoni, temporali intensi e anche locali grandinate.

Il fronte freddo dovrebbe estendersi anche su Centro e Sud Italia tra domenica sera e le prime ore di lunedì. Dunque, sembra proprio che ad inizio della prossima settimana tutta Italia potrebbe ritrovarsi al di fuori di questa lunga e intensa ondata di caldo che ha attanagliato il Mediterraneo per oltre una settimana.

Ma sarà davvero una rottura estiva definitiva? Questo è impossibile affermarlo con certezza, poiché ormai siamo abituati a vivere dei mesi di settembre più estivi che autunnali. Di conseguenza, non è escluso che nuove ondate di caldo possano verificarsi nel corso del prossimo mese.

Tuttavia, dalle ultimissime simulazioni modellistiche, non si evince la presenza di forti e opprimenti ondate di caldo nordafricano sull’Italia nel corso dei prossimi 15-20 giorni.

In conclusione, ci aspettano giorni molto caldi, almeno fino a sabato. Dopodiché, l’aria fresca atlantica avvolgerà tutta l’Italia per un finale d’agosto decisamente più gradevole e anche parecchio turbolento, con condizioni meteo localmente estreme a causa di temporali.