Lo avevamo annunciato in lungo e in largo ed eccolo qui il clou dell’ondata di caldo. E’ un inizio di settimana decisamente rovente su gran parte d’Italia per effetto dell’ulteriore rinforzo dell’Anticiclone Africano che sta portando temperature superiori ai 36-37 gradi al Centro-Nord.

E le previsioni per i prossimi giorni ci dicono che caldo intenso e afa non si attenueranno, anzi sull’Italia centro-settentrionale il clima continuerà ad essere caldissimo e potremo toccare picchi prossimi ai 38-39 gradi in molte località.

La domanda che un po’ tutto si fanno allora è: quando finirà questo caldo? O almeno quando ci sarà un po’ di refrigerio da queste temperature così elevate?

Vi diciamo subito che sulla base degli ultimi aggiornamenti dei principali modelli previsionali, questa ondata di caldo potrebbe durare più a lungo di quanto si prevedeva fino a pochi giorni fa. Infatti, se in precedenza vi avevamo parlato di un cambio di rotta previsto per il 25-26 Agosto, ora lo stesso non sembra poter arrivare prima del 27-28 Agosto.

In sostanza, fino a Sabato 26 non sono previsti particolari variazioni della situazione attuale: l’Anticiclone Africano continuerà a stazionare sull’Italia portando caldo molto intenso al Centro-Nord, più moderato al Sud, in un contesto di generale stabilità. Qualche temporale potrà interessare in maniera isolata solo le aree interne del Sud, per il resto avremo prevalenza di cieli soleggiati.

Soltanto da Domenica 27 la situazione potrebbe finalmente iniziare a cambiare. Correnti atlantiche più fresche e instabili in progressivo avanzamento da nord-ovest dovrebbero riuscire a erodere lo scudo anticiclonico penetrando sul bacino del Mediterraneo. Ciò dovrebbe avvenire prima al Centro-Nord appunto fra la giornata di Domenica e quella di Lunedì; poi l’aria fresca dovrebbe avanzare anche al Centro-Sud, portando un calo delle temperature in tutta la penisola verso il 29-30 Agosto.

L’ingresso di questa massa d’aria ben più fresca da nord dovrebbe innescare forte instabilità: il rischio di avere nuovi temporali violenti e grandinate è quindi solo rimandato di qualche giorno ma purtroppo resta sempre concreto.

Vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti per capire se questa previsione verrà confermata e per poter entrare maggiormente nei dettagli.