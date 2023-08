Negli ultimi decenni il meteo ci ha abituato a mesi di Agosto sempre più caldi e insopportabili, con temperature eccezionali anche nel periodo di Ferragosto. È chiaro che temperature troppo alte possono risultare fastidiose per il corpo, anche qualora ci trovassimo in riva al mare. In qualche altra occasione, invece, Ferragosto ci ha riservato uno dei più classici scherzi della natura, ovvero l’arrivo improvviso di piogge e temporali per rompere le uova nel paniere.

Ma a quanto pare quest’anno il Ferragosto potremmo viverlo in maniera diversa rispetto agli altri anni! A breve vedremo nel dettaglio la tendenza meteo prevista per i prossimi dieci giorni.

La grande rinfrescata

L’aria ora è decisamente più fresca, più gradevole, su tutta Italia. Le temperature sono scese ovunque grazie all’intrusione di aria fresca nord-atlantica, la quale ci farà compagnia almeno fino a mercoledì 9 Agosto. Addirittura nella notte di martedì potremo percepire i primi brividi del gran fresco, come visto in questo articolo.

Ritorno del caldo

Dal 10 Agosto in poi le temperature torneranno a salire fino a riportarsi sulle medie del periodo e finanche al di sopra di esse. L’anticiclone africano si rinforzerà su tutto il Mediterraneo, ma a quanto pare non lo farà in maniera vigorosa come avvenuto in tante altre occasioni.

È probabile che questo blando anticiclone possa persistere almeno fino al 15 Agosto, garantendo un periodo tutto sommato stabile su gran parte d’Italia, eccetto qualche plausibile temporale pomeridiano su monti e colline. Ma per chi trascorrerà le proprie giornate al mare, molto probabilmente dovrà fare i conti solamente col Sole.

Ferragosto dei sogni!

La giornata di Ferragosto potrebbe rivelarsi stabile su gran parte d’Italia e al tempo stesso non eccessivamente calda. Caldo nella norma per tutti, con temperature tra i 27 e i 31°C di giorno e valori gradevoli di notte. Nulla di fastidioso, nulla di insopportabile. È proprio questa la tendenza meteo attuale, che dovremo costantemente monitorare nei prossimi giorni.