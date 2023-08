Le proiezioni meteo per Ferragosto diventano sempre più nitide col passare dei giorni, man mano che ci avviciniamo alla data tanto attesa dagli italiani. Fino ad ora vi abbiamo sempre parlato di un Ferragosto generalmente stabile e caldo e pare proprio che questa tendenza stia ricevendo sempre più consensi dai principali centri di calcolo.

È vero che al momento l’Italia è alle prese con temporali e acquazzoni, oltre che un deciso calo termico che sarà ancor più evidente nel week-end, ma è altrettanto vero che l’anticiclone in un modo o nell’altro si riapproprierà del Mediterraneo nel corso della prossima settimana.

Ritorno del caldo la prossima settimana

Già attorno al 9-10 Agosto l’Italia si ritroverà al di sotto di un campo di alta pressione abbastanza consistente, ma senza grandi eccessi. Difatti le masse d’aria bollenti sub-tropicali resteranno in gran parte ancorate al deserto del Sahara. In Italia avremo caldo, senza dubbio, ma in linea col periodo. Caldo ampiamente sopportabile.

Verso un Ferragosto pienamente estivo

Spesso la natura ci ha riservato brutti scherzi proprio nel giorno di Ferragosto, come in altri giorni festivi come a Pasquetta o Capodanno. Dopo giorni e giorni di stabilità ecco l’arrivo puntuale di acquazzoni e temporali a rovinarci la festa: ma sarà così anche quest’anno?

La certezza ancora non c’è, considerando che mancano ben 11 giorni a Ferragosto. Tuttavia le proiezioni meteo sono favorevoli ad una persistenza dell’alta pressione in assenza di ondate pesanti di caldo. Questo significa che il tempo potrebbe mantenersi stabile e le temperature non eccessivamente alte, al più attorno ai 28-33°C. Così fosse, sarebbe senz’altro un Ferragosto interessante.

Quanto detto, tuttavia, vale più che altro per centro, sud e isole maggiori. Per il nord potrebbe esserci qualche disturbo dovuto a infiltrazioni fresche dall’Atlantico. Tali disturbi freschi potrebbero dar luogo a acquazzoni e temporali pomeridiani e serali. Ovviamente è troppo presto per entrare nei dettagli, per cui dovremo necessariamente riaggiornarci nei prossimi editoriali meteo.