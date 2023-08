Se analizziamo i modelli meteo, si può dire che le condizioni climatiche della prima decade di Agosto saranno particolarmente vivaci. La novità è che non avremo un mese estremo come quello di Luglio e il caldo sarà meno opprimente.

I motivi

Il tutto è dovuto ad una certa variabilità atmosferica, dettata da un radicale ambio di circolazione sul Nord Europa. Ciò potrebbe condurre le correnti nord atlantiche a ridosso dell’Italia, con una maggior ingerenza rispetto a quanto successo finora.

Ne consegue che le temperature saranno altalenanti, alternando altre ondate di caldo (non intense come a Luglio!) a repentine rinfrescate.

L’inizio del mese

Stiamo vivevo un breve periodo di caldo. Diciamo però che è un’onda calda moderata, infatti ci aspettiamo che localmente si possano superare 35 gradi di massima, con punte di 37 o 38, ma non 45 o superiori!

Calura non eccessiva che ci accompagnerà fino a Giovedì 4, dopodiché dovrebbe subire nuovamente un attacco da parte delle correnti fredde e su questo punto iniziano le news.

Ferragosto? Che possiamo dire?

Ciò dovrebbe ovviamente innescare una nuova consistente rinfrescata, peraltro con rischio che in alcune zone d’Italia possono verificarsi dei temporali, anche forti, sebbene con rischio minore della devastazione di Luglio.

Guardando più in là nel tempo possiamo dirvi che, dopo un continuo saliscendi termico, potrebbe subentrare un vero e proprio peggioramento per il transito di un’area ciclonica secondaria. Se così fosse si rischierebbe un Ferragosto compromesso.

Sarebbe una cosa nuova? Ma certo che no: anche in epoche recenti la festa dei vacanzieri è stata rovinata da temporali anche forti (2007-2008-2010), sebbene è una decina di anni che -un po’ casualmente- il tempo è clemente. Per ora sono solo ipotesi, che andranno ovviamente confermate di volta in volta.

Altri modelli invece vedono comunque una fase di moderata stabilità ferragostana. Insomma, quello che è certo è una festa non eccessiva e un pattern diverso dall’inferno passato…