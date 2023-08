Un’ondata⁤ di calore potente e duratura si è‌ sviluppata nel sud-centro dell’Europa e si prevede che raggiungerà il suo picco questa settimana. Grazie a un esteso “dome” di calore posizionato sul continente, il calore localmente torrido supererà nuovamente​ i 40 °C. ​Le tendenze dei modelli meteorologici ⁤indicano che potrebbe seguire⁣ un altro significativo periodo⁢ di maltempo nel prossimo ⁣fine settimana, con ulteriori​ potenziali alluvioni ⁤per il Mediterraneo settentrionale.

La situazione attuale

Le temperature si sono ⁤riscaldate significativamente

Le temperature⁣ si sono riscaldate significativamente ‍negli ultimi giorni​ a causa dell’espansione di una corrente calda associata all’alta pressione proveniente ⁤dal nord-ovest dell’Africa e dalla penisola ⁣iberica. Si prevede ‌che questo calore si intensificherà ⁤nei prossimi giorni. Porterà temperature più torride in ⁤Spagna, Portogallo, Francia, Italia e gran parte ⁣della penisola balcanica. Le temperature ⁢si avvicineranno ai 45 °C in alcune parti della penisola iberica, ai bassi 40 in Francia meridionale e nell’Italia centro-settentrionale, ⁢e ai 30-40 °C in tutta la penisola balcanica centro-meridionale.

Il calore estremo continua

Come discusso ​nel nostro ultimo aggiornamento su questo evento su larga scala, ‍una massa d’aria ‌calda ⁣si è diffusa in Spagna e Portogallo all’inizio della scorsa settimana, e le temperature stanno aumentando ulteriormente in Francia, Italia ⁢e Europa centrale. Il ⁣calore estremo, ancora in corso in​ Turchia e nel Medio Oriente,‍ dovrebbe​ continuare per un’altra settimana.‍ Le temperature hanno​ raggiunto ‌i 40-50⁣ °C per‌ giorni.

Il “dome” di calore e il suo impatto

Cos’è ‍un “dome” di calore e perché porta calore estremo?

Un “dome” di calore è la​ causa principale di questa​ potente ondata di calore in Europa in questa tarda estate. ⁢Questo termine‌ è ⁢stato utilizzato in passato⁣ quando si sono ⁢verificati ​eventi⁤ di ondate di calore significative, in Europa o negli Stati Uniti e⁣ in​ Canada. Attualmente, questa caratteristica sta dominando ⁤gli Stati⁤ Uniti e ⁣l’Europa,‌ provocando ‌un calore estremo ‍e torrido.

Il “dome” di calore e le temperature ‌record

Questo‍ termine⁢ specifico‍ viene utilizzato​ quando un’ampia area di alta pressione si posiziona su una grande parte del continente. Di solito rimane lì per diversi giorni consecutivi o⁢ addirittura settimane. Il “dome” di calore funziona come un coperchio su una pentola. L’ampio “dome” di calore risulta nel trattenimento di una⁤ massa d’aria particolarmente calda​ a tutti i‌ livelli sottostanti,⁢ con strati che affondano⁣ verso ⁤il suolo. Pertanto, la massa ⁤d’aria diventa anomala calda alle quote​ più basse, sfidando sia i record di temperatura⁣ notturna⁤ che⁤ diurna.

Il⁣ “dome”⁢ di calore e gli‍ incendi

Tipicamente, ⁢un clima più caldo e secco aumenta significativamente la minaccia di incendi, in particolare a causa dello ‍sviluppo di siccità o del peggioramento delle condizioni aride preesistenti. Il “dome” di calore è ‌spesso‌ anche da biasimare per essere responsabile delle ondate di calore ⁢mortali in tutto il mondo.

Le⁤ temperature notturne record in‍ Europa occidentale

Record di‍ temperature notturne in Francia

Sabato, ⁤la Francia‍ ha stabilito diversi nuovi record di temperature notturne basse. +21,9⁣ °C ad Amilly, +21,8 °C ​a‌ Sommesous, +21,7⁢ °C ad Amiens, +21,5 °C ⁢a Beauvais,⁣ +20,1 ‌°C ‌a Charleville-Mézières. La temperatura più bassa ‌nella stazione meteorologica​ principale dei Paesi Bassi, De ‍Bilt, ⁣non è scesa ‌sotto i +21,7 °C. Se confermato ufficialmente dal⁤ servizio meteorologico, questo diventerebbe la notte di ⁣agosto più calda mai ‍registrata nei Paesi Bassi.

Temperature​ notturne in aumento

La temperatura più bassa in⁢ alcune parti del⁣ Belgio occidentale e⁣ della Germania era anche nell’intervallo di 21 a 23 °C. Questa è una temperatura notturna significativamente calda per la regione. Esiste ‍la possibilità che le‌ temperature notturne potrebbero essere ancora più ​alte ⁣nei ​prossimi giorni, anche in Italia e in Europa centrale, con l’intensificarsi dell’ondata‌ di calore.

L’ondata di calore si intensifica sotto un grande “dome” di calore

Il ⁤ritorno ‍del caldo torrido in Spagna ​e ⁤Portogallo

Come discusso sopra, il​ rafforzamento del “dome”⁣ di calore in alto aumenta l’ondata di calore. Mentre nei giorni recenti ​le temperature massime ⁢sono rimaste al di sotto dei 40 °C, l’aumento ‌graduale delle​ temperature inizierà lunedì. Le condizioni si ⁤combinano per un’altra ondata di ‌calore⁢ estrema e torrida per ⁢la penisola iberica.

Il⁤ caldo si intensifica nel sud⁤ della Francia

Come‍ la ‍penisola⁢ iberica, una corrente calda‌ porterà temperature molto più alte nell’Europa occidentale, ⁤in ​particolare in Francia. Lunedì, si prevede che le temperature saliranno a 33-37 °C in tutta la Francia centrale. Più‍ a nord,​ si prevede⁣ che le temperature rimarranno⁣ sui 20-30 °C, sui 20​ °C in ⁢Benelux ​e nel nord-est della Francia.

Conclusioni

In conclusione, l’Europa sta‍ affrontando un’ondata di calore⁢ estrema e​ duratura, con temperature che superano i 40 °C in molte‍ regioni. Questo fenomeno, noto come “dome” di calore, sta causando temperature record sia diurne che notturne. Si prevede che l’ondata di calore si intensificherà‌ nei prossimi giorni, portando temperature ancora più elevate in Spagna, ⁤Portogallo, Francia, ⁣Italia ‌e penisola ‍balcanica. ⁣Questo evento mette a rischio la salute delle persone, ⁢in particolare gli anziani, i ​bambini, le persone con condizioni di ⁢salute ​croniche e coloro che lavorano all’aperto. È importante rimanere idratati, cercare ombra e proteggersi dal sole durante queste ondate ‍di calore estreme.