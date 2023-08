L’Italia è alle prese con la seconda intensa ondata di caldo di questa estate. Sebbene non sia paragonabile a quella precedente, rimane decisamente intensa e si prolunga su molte delle nostre regioni. Il Nord e il Medio Alto Tirreno sono al momento le regioni più colpite da queste condizioni meteo estreme.

Il caldo si intensificherà ulteriormente nei prossimi giorni, soprattutto tra mercoledì e sabato.

In Val Padana, Toscana, Lazio e Umbria le temperature potrebbero raggiungere e anche superare i 40°C. Ovviamente, farà caldo anche nel resto dell’Italia, anche se con qualche grado in meno. La sensazione di calore diverrà sempre più insopportabile a causa dell’aumento costante dell’umidità nei bassi strati, in particolare sulle coste e nelle pianure, da nord a sud.

Turbolento finale di Agosto!

Ma come si preannuncia la fine di agosto? Continuerà il caldo oppure tornerà il fresco? Devo ammettere che ci sono ancora molti dubbi sulle previsioni meteorologiche per gli ultimi giorni del mese. Tuttavia, si evidenzia una chiara tendenza verso un brusco calo delle temperature a partire dal weekend, iniziando dal Nord Italia, attualmente la zona più colpita dal caldo intenso.

Tutti i principali centri di calcolo prevedono un indebolimento dell’anticiclone nordafricano da questo fine settimana, e in particolare durante la prossima settimana, quando ci avvicineremo alla fine di agosto. Insomma, il grande caldo potrebbe rapidamente fare spazio a correnti più fresche, che apporterebbero un notevole calo termico e anche un aumento dell’instabilità.

Segni sulla fine dell’Estate?

Potrebbe essere un chiaro segnale della fine dell’estate? È impossibile dirlo con certezza, soprattutto considerando che settembre tende sempre più ad essere un mese estivo piuttosto che autunnale. Di conseguenza, non escludiamo il ritorno di altre ondate di caldo nel corso del primo mese dell’autunno meteorologico, ovvero settembre. Tuttavia, le recenti simulazioni modellistiche non prevedono l’arrivo di nuove intense ondate di caldo nel prossimo mese, pertanto ipotizziamo un periodo più variabile, con fasi stabili, calore tipicamente settembrino e periodi di maggiore instabilità.

Gli aggiornamenti meteo dei prossimi giorni saranno fondamentali per avere una visione più chiara del quadro meteorologico della fine di agosto e dei primi giorni di settembre.