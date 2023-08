Vi stiamo parlando già da un po’ di giorni del peggioramento atmosferico previsto in questa prima prima settimana di Agosto, in quanto si tratterà sicuramente di uno stravolgimento delle condizioni meteo.

Una saccatura nord-atlantica “affonderà” in maniera vigorosa e decisa sul Mediterraneo centro-occidentale e colpirà in pieno l’Italia fra 4-5 Agosto, determinando di fatti un netto cambiamento del tempo.

Come abbiamo visto in vari articoli, arriveranno temporali diffusi, prima al Nord nella giornate di Venerdì, poi anche al Centro-Sud nel week end (specialmente Sabato). Il tutto insieme ad un netto calo delle temperature in quanto questa massa d’aria instabile in discesa dall’Europa centrale sarà anche piuttosto fresca e quindi in grado di far calare sensibilmente la colonnina di mercurio non solo al Nord ma su tutto il Centro-Sud.

Sarà crisi estiva?

La perturbazione in arrivo determinerà sicuramente ciò che possiamo chiamare “break estivo“. Ovvero un’interruzione del tipico clima caldo d’estate, a suon di temporali e calo delle temperature. In effetti la flessione termica sarà molto consistente, a tal punto da spingere i valori anche al di sotto delle medie nelle giornate di Sabato e Domenica, quando le temperature potrebbero essere un po’ troppo basse perfino per andare a mare.

Tuttavia non riteniamo giusto parlare di una vera e propria crisi dell’estate, definizione che abbiamo visto comparire su qualche sito web, in maniera a nostro avviso esagerata. Si, perché non si tratterà di un peggioramento duraturo che trasformerà il clima estivo in un clima autunnale per molti giorni. Al contrario si tratterà di un peggioramento piuttosto rapido. Intenso si, ma rapido.

Le previsioni dei modelli matematici ci indicano infatti una repentina ripresa delle temperature e un ritorno del caldo estivo nel periodo successivo, che va dal 7-8 Agosto. L’estate, quindi, si prenderà solo una brevissima pausa, poi ritornerà in piena regola su tutta l’Italia. D’altronde la stagione è ancora lunga: Agosto è un mese pienamente estivo, ma anche Settembre ci ha abituati (specie negli ultimi anni) a un clima caldo da piena estate. Possiamo quindi aspettarci piccoli break come quello che stiamo per vivere, peraltro frequenti nella seconda parte dell’estate, ma non una stagione già in crisi.