Ci siamo ormai addentrati nella terza e ultima decade di agosto e, di conseguenza, dell’estate meteorologica, che sul calendario meteo-climatico si concluderà il 31 agosto. Insomma, siamo vicini al termine della stagione estiva.

Quando l’estate terminerà anche dal punto di vista pratico? Ci saranno ancora ondate di caldo eccessivo o torneremo a fare i conti con piogge, perturbazioni e aria sempre più fresca? Per rispondere a questa domanda ci vengono in aiuto i vari centri di calcolo, tra cui l’europeo ECMWF e l’americano GFS, i quali prospettano scenari favorevoli ad un inizio anticipato dell’autunno.

Sia chiaro, per il momento dovremo ancora fare i conti con un caldo che si intensificherà, almeno fino a sabato. Le temperature potrebbero raggiungere agevolmente i 40-41°C in diverse località interne del Centro Italia e del Nord, specie in Lazio, Umbria, Toscana ed Emilia Romagna. Il caldo diventerà sempre più afoso, soprattutto nelle coste e pianure, a causa di un incremento dell’umidità. Questa è una situazione tipica quando gli anticicloni persistono per molti giorni sul nostro Mediterraneo.

Ma una svolta è alle porte. Nel corso del fine settimana, aria molto più fresca di origine nordatlantica irromperà, avendo il compito di spazzar via la calura subtropicale e riportare non solo temperature tipiche del periodo o anche più fresche, ma anche una marcata instabilità.

I forti contrasti termici favoriranno la formazione di temporali intensi, grandinate, nubifragi e anche forti raffiche di vento. Queste piogge elimineranno il caldo eccessivo e l’umidità, portando condizioni meteo più gradevoli. Inizialmente, le temperature si assesteranno sulle medie del periodo, ma in seguito potrebbero scendere al di sotto di tali medie, regalando giornate sensibilmente più fresche.

Sembra ormai una certezza che il finale di agosto sarà molto più fresco del solito e anche parecchio turbolento. Queste correnti nordatlantiche più miti ci accompagneranno all’inizio dell’autunno meteorologico, che sul calendario meteo-climatico inizierà il 1 settembre.