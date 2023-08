Il​ meteo è destinato a subire un cambiamento significativo nei prossimi giorni, ⁣con ‍l’anticiclone africano​ che si prepara a dominare nuovamente la scena. A differenza di quanto accaduto nel⁣ mese di Luglio, questa volta sarà l’Italia⁤ Centro-Settentrionale a sperimentare⁢ il calore più intenso, anche ‍se non si prevedono temperature estreme come quelle registrate circa‍ un mese fa.

Posizionamento dell’anticiclone e impatto sulle temperature

Il nucleo ‌dell’alta pressione africana, con la sua bolla calda ‌in‌ quota, si posizionerà tra la Francia e le ​regioni alpine già nel prossimo weekend. Questo porterà un aumento significativo delle temperature anche ‌in Italia, con picchi che potrebbero avvicinarsi ai 40 gradi nelle pianure interne tra Toscana ​e Lazio,‌ e in alcune zone della Pianura Padana.

Effetti​ sul Sud Italia

Il Sud​ Italia sarà meno influenzato da questo aumento di calore, ad ⁤eccezione della Sardegna e​ della Campania, dove le temperature potrebbero raggiungere localmente picchi‌ di ​38-40 ⁣gradi. Questa nuova ⁣ondata⁣ di calore sarà persistente, anche se le ultime‌ previsioni dei centri meteo prevedono⁤ una‌ durata più breve del previsto per questo periodo di caldo intenso.

Il ruolo dell’anticiclone‌ in quota

La temperatura‌ potrebbe raggiungere i 40 gradi grazie alla forza dell’anticiclone in quota, ⁣che comprimerà ⁤la massa d’aria verso il basso, surriscaldandola. La fine di questa ondata di calore in Italia potrebbe arrivare prima del previsto.

Decadimento graduale dell’Anticiclone Africano

Avevamo già discusso ⁤delle manovre di una⁢ depressione atlantica che si sta progressivamente abbassando verso le nostre ‌latitudini, ma dobbiamo anche‌ considerare un’azione diversa legata a infiltrazioni ⁤d’aria fresca in quota provenienti dai Balcani. Già nei primi​ giorni della settimana, l’instabilità aumenterà al Sud, ‌senza​ però causare scossoni termici significativi.

Cambiamento previsto nella seconda parte della settimana

Il cambiamento più ⁢significativo dovrebbe verificarsi nella seconda parte della settimana, quando l’anticiclone africano inizierà a‍ perdere forza, lasciando spazio alle correnti‍ atlantiche verso l’Italia. Questo cambiamento ‌potrebbe⁢ iniziare a manifestarsi tra il 25 e il 27 Agosto.

Conseguenze del cambiamento

Questo cambiamento non avverrà senza conseguenze.‍ L’arrivo dell’aria più fresca potrebbe essere ⁣accompagnato da ⁢violenti temporali,‍ con‍ temperature che potrebbero ⁣crollare rapidamente, a partire dal‌ Nord Italia. La fine di Agosto potrebbe quindi essere​ caratterizzata da un clima molto instabile e più fresco, anche se l’entità di questo cambiamento meteo è ancora da‍ valutare. L’Estate potrebbe subire ‌un ‌duro colpo e per fine Agosto non ‌sarebbe‍ certo una sorpresa.

In conclusione, ‌l’anticiclone africano⁢ sta per ⁣tornare ⁢a dominare il meteo, portando un aumento significativo delle temperature, soprattutto nel Centro-Nord Italia. Tuttavia, la durata di questo periodo di⁢ caldo ‍intenso potrebbe⁣ essere più breve del previsto, con un cambiamento previsto per la seconda parte della settimana che potrebbe portare un clima più fresco e instabile.