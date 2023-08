Pioggia, vento, freddo e pure la neve in alta montagna. L’Estate si è improvvisamente interrotta dopo le caldissime giornate che hanno caratterizzato la scorsa settimana.

Ora le cose sono drasticamente cambiate per molte regioni d’Italia in particolare per quelle del Nord e del comparto tirrenico del Centro per effetto di un minaccioso vortice ciclonico che a piccoli passi si sta spostando però verso levante diretto sulle vicine terre dei Balcani. Qui, con tutta probabilità, esaurirà definitivamente le sue energie cessando di influenzare negativamente il nostro Paese.

Ma quando avverrà tutto ciò? A breve! Ecco perché ci attende l’arrivo di un weekend che non ti aspetti. Dopo un Giovedì 31 e un Venerdì 1 Settembre ancora caratterizzato da un po’ di nubi irregolari a spasso per l’Italia, proprio tra Sabato 2 e Domenica 3 le cose cambieranno.

Un coraggioso promontorio di matrice africana riuscirà infatti a spingere la sua calda influenza in area Mediterranea con l’intento di riportare un po’ d’Estate su molte regioni.

Attenzione perché tornerà a fare piuttosto caldo sulle regioni del Sud e sulle due Isole Maggiori con valori di temperatura che andranno nuovamente ben oltre la soglia dei 32/33°C.

Il bel tempo comunque conquisterà praticamente tutto il Paese anche se il caldo, soprattutto al Nord, risulterà più contenuto e soprattutto non certo ai livelli della scorsa fiammata africana. Insomma, sarà un caldo più che sopportabile soprattutto in virtù del fatto che continuerà a fare relativamente freschino la notte e nelle prime ore della mattina.

Dando poi uno sguardo più in là, sembra probabile l’arrivo di qualche nuovo disturbo nel corso della prossima settimana che potrebbe nuovamente compromettere le velleità di questa coraggiosa estate settembrina. Ma di questo vi daremo maggiori dettagli nei prossimi aggiornamenti.