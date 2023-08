Siamo arrivati al weekend e come preannunciato stiamo entrando nella fase più intensa di questa ondata di caldo, grazie al consolidamento di un forte campo di alta pressione africana fra l’Europa occidentale e l’Italia centro-settentrionale, dove fra Domenica e l’inizio della nuova settimana andranno a collocarsi i massimi pressori di questa figura barica.

L’apice del caldo, per quanto concerne le temperature, lo avremo fra Lunedì 21 e Giovedì 24, con i termometri che faranno registrare punte di 37-39 gradi sul Nord Italia e parte del Centro, ovvero le zone interne tirreniche. Meno intenso sarà il caldo al Sud, che – come vi abbiamo già spiegato ampiamente – sarà risparmiato dalle temperature più roventi.

Durante questa fase il tempo risulterà ampiamente stabile e soleggiato. Qualche disturbo potrà interessare il Meridione, in particolare l’estremo Sud, per effetto di quella blanda circolazione depressionaria in quota di cui vi abbiamo già parlato nei precedenti articoli. Ma si tratterà di fenomeni per lo più deboli e isolati.

La situazione meteo potrebbe cambiare però a partire da Venerdì 25 e nei giorni seguenti. Anche le ultime emissioni dei modelli matematici confermano infatti un cambio di circolazione atmosferica negli ultimi giorni della prossima settimana. Correnti più fresche e instabili legate a una saccatura nord-atlantica in avvicinamento dal Nord Europa dovrebbero riuscire a erodere progressivamente la cupola anticiclonica a iniziare dal Nord Italia.

I primi effetti potremmo averli proprio sulle regioni settentrionali, fra Venerdì 25 e Sabato 26, con temporali anche intensi (dati i contrasti termici) e un primo calo delle temperature. Nei giorni successivi poi l’aria fresca atlantica potrebbe avanzare anche verso il Centro e infine al Sud Italia, portando anche qui una flessione termica e dell’instabilità.

L’evoluzione però è ancora incerta e dipenderà molto da come e quanto sprofonderà la saccatura nord-atlantica verso la nostra penisola. Ad ora ci sentiamo di dirvi che dal 25/26 Agosto ci sono buone probabilità di assistere a un peggioramento del tempo e all’arrivo di aria più fresca negli ultimi giorni del mese. Per entrare nei dettagli è ancora presto. Lo faremo nel corso dei prossimi giorni.