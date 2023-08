Cari lettori di Meteogiornale, in queste ore stiamo assistendo al preannunciato cambiamento dello scenario meteo sull’Italia per effetto di una perturbazione di origine atlantica che sta facendo il suo ingresso sul bacino del Mediterraneo.

Dal caldo al fresco nelle prossime ore

Questa perturbazione sarà responsabile di un significativo peggioramento del tempo, con piogge e temporali diffusi, e di un corposo calo delle temperature, che si propagherà a tutta la penisola fra le giornate di Lunedì 28 e Martedì 29. In neanche 48 ore si passerà così dal caldo estremo ad un clima fresco e a tratti quasi di stampo autunnale, specialmente al Centro-Nord. Le temperature caleranno infatti di oltre 10-12 gradi.

Il brusco calo termico di inizio settimana non si “riassorbirà” subito ma avrà i suoi effetti anche nei giorni successivi. Mercoledì 30 e Giovedì 31 Agosto saranno infatti giornate caratterizzate da un clima fresco e temperature ancora un po’ al di sotto delle medie (di qualche grado). Inoltre permarrà un po’ di instabilità atmosferica con acquazzoni e temporali sparsi al Centro-Sud.

Il mese di Agosto si concluderà quindi con tempo un po’ incerto e temperature gradevoli su tutta la penisola, ben lontane dai valori roventi della settimana precedente. Ma cosa succederà a Settembre? Come inizierà il nuovo mese?

Evoluzione meteo primi di Settembre

Le proiezioni meteo per l’avvio di Settembre vedono un ritorno, fin dai primissimi giorni del mese, a condizioni più stabili e a un clima più caldo, con temperature in generale aumento su tutta la penisola.

Possibile ritorno del caldo africano

Il caldo dovrebbe mantenersi su livelli accettabili, più o meno in linea con le medie, nei primissimi giorni di Settembre. Ma gli ultimi aggiornamenti dei modelli mostrano la possibilità di un ritorno di un caldo più intenso verso il periodo 3-5 Settembre: questo a causa della rimonta dell’Anticiclone Africano dovuta ad un probabile affondo perturbato in Atlantico a ridosso della penisola iberica, che richiamerebbe appunto correnti più calde dal Nord-Africa verso il mediterraneo centrale.

Ad ora questa rimonta calda sembra poter interessare in particolar modo il Centro-Sud Italia, mentre il Nord potrebbe essere interessato da correnti più fresche e forse instabili atlantiche. A ogni modo si tratta di una tendenza che va sicuramente rivista e confermata nei prossimi giorni, dato che manca ancora molto tempo. Certo, non sarebbe uno scenario così insolito, anzi. Sappiamo bene che Settembre è un mese a tutti gli effetti ancora estivo in cui possono avvenire ancora ondate di caldo anche di una certa rilevanza, specialmente sulle nostre regioni centro-meridionali. Vedremo se sarà davvero così anche quest’anno..