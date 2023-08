Siamo alle porte della terza e ultima decade di agosto e dell’estate meteorologica, una decade che si preannuncia molto calda nella sua prima parte e parecchio instabile nella seconda. Ciò significa che assisteremo a condizioni meteo decisamente dinamiche, passando dal caldo eccessivo a condizioni meteorologiche molto instabili e a sfondo temporalesco.

Forte caldo in arrivo!

Ma concentriamoci prima sulla forte ondata di caldo che nei prossimi giorni si svilupperà su gran parte della penisola. Attualmente il caldo è più intenso al Nord, sul medio Alto Tirreno, dove registriamo temperature localmente superiori ai 37-38°C, mentre il Sud gode di temperature un po’ più vicine alle medie del periodo. Tuttavia, con l’arrivo della nuova settimana, assisteremo a un inevitabile incremento termico su tutta Italia, da Nord a Sud, senza alcuna regione esclusa.

Le temperature previste

Ma quanto effettivamente farà caldo? Molto probabilmente l’ondata di caldo continuerà ad essere più marcata, e più insopportabile, sulle regioni del Nord e del medio Alto Tirreno a causa di un’asse anticiclonico più spostato ad ovest sul Mediterraneo occidentale. Ciò nonostante, le temperature potranno raggiungere con facilità i 36-37°C nei settori interni del centro-sud. Al Nord, non escludiamo picchi di 39-40°C in Val Padana e localmente anche nelle Valli alpine e prealpine nel corso della settimana.

Durata del caldo

L’anticiclone nordafricano dovrebbe essere il protagonista indiscusso almeno fino al prossimo weekend. Insomma, questo significa che abbiamo davanti a noi almeno un’altra settimana di stabilità e caldo via via sempre più intenso, afoso e insopportabile. Qualche temporale pomeridiano potrebbe comunque svilupparsi nei settori interni e in montagna, soprattutto sull’Appennino centro-meridionale.

Crisi dell’Estate confermata

Ed eccoci arrivati ad una possibile importante svolta meteorologica. Sul finire della prossima settimana aumentano le possibilità di una forte inversione fresca nord atlantica, che andrebbe a spazzare via l’anticiclone africano e il grande caldo, dando vita ad una forte ondata di maltempo. Secondo le ultime simulazioni modellistiche, è probabile che questa irruzione di aria fresca nordatlantica possa rappresentare un vero e proprio colpo all’estate e l’inizio dell’autunno meteorologico.

Insomma, il finale di agosto si prospetta tutt’altro che estivo e stabile; potrebbe rivelarsi molto perturbato, temporalesco e molto più fresco del solito. Nei prossimi aggiornamenti forniremo previsioni meteo, sicuramente molto più accurate e affidabili.