L’anticiclone africano, noto per generare significative ondate di calore, è pronto a lasciare il suo segno sull’Italia. Questo fenomeno meteo, spesso descritto come “effetto dome”, promette di portare temperature elevatissime, particolarmente da questo fine settimana di Agosto. Analizziamo insieme quali regioni saranno maggiormente interessate e cosa si può prevedere per i giorni a venire.

L’arrivo dell’anticiclone e le regioni più colpite

L’avvicinarsi di questa massa d’aria calda porterà con sé un’espansione eccezionale di alta pressione. Ciò avrà l’effetto di comprimere l’aria nei bassi strati dell’atmosfera, innalzando così le temperature, soprattutto nelle pianure del Nord, nelle aree tirreniche e in Sardegna. Al contrario, Sicilia e Sud Italia sembrano essere in parte esenti da questo fenomeno.

Origini e portata dell’anticiclone

Proveniente dalle regioni sub-sahariane, questo anticiclone viene alimentato da masse d’aria estremamente calde, tipiche delle aree interne del deserto del Sahara. La sua espansione verso il Nord Europa, in particolare la sua intensità in Francia del Sud, lo renderà un fenomeno meteo di significativa rilevanza storica. Questo influenzerà non solo l’Italia, ma anche la Francia, la Svizzera e parti della Germania.

Le temperature previste

Pur avendo a disposizione modelli matematici avanzati, rimane difficile determinare con precisione le temperature che raggiungeremo. Tuttavia, è probabile che assisteremo ad un ulteriore picco termico con valori che potrebbero toccare o superare i 40°C. Città come Firenze, Roma, Milano, Bolzano, Ferrara, Pavia, Alessandria, Terni e Bologna saranno particolarmente colpite.

Il fenomeno dell’isola di calore urbano

L’intenso calore sarà ulteriormente esacerbato dall’effetto delle “isole di calore urbane”, fenomeni per cui aree densamente urbanizzate tendono a riscaldarsi molto più delle zone circostanti a causa della densità di costruzioni e dell’assorbimento di calore da parte di asfalto e cemento. Questo fa sì che le temperature in queste aree siano spesso molto più alte, aggravando ulteriormente la percezione del caldo.

Possibili sviluppi futuri

Per quanto riguarda la durata di questa ondata di calore, le previsioni attuali indicano circa una settimana. Tuttavia, potrebbe essere seguita da un forte peggioramento, con la possibile comparsa di temporali. Manterremo le informazioni aggiornate su possibili sviluppi.