Nei nostri numerosi articoli abbiamo anticipato l’arrivo⁤ di un’intensa ondata di calore africano che avvolgerà l’Italia nei prossimi giorni. Questa settimana, le temperature hanno‌ già iniziato a⁣ salire,⁣ portando un calore a tratti soffocante in​ molte regioni del ‍Centro, del Nord e in⁢ Sardegna. ⁣Tuttavia, questo è solo l’inizio⁤ di ciò che ci aspetta nei prossimi‌ giorni,⁤ quando l’alta pressione africana porterà ‌un’ondata di calore estremo verso la Spagna, la Francia e gran parte‌ del nostro⁤ Paese.

Previsioni per la ⁣fine della ⁢settimana

Prepariamoci a un ⁣periodo di calore intenso che durerà probabilmente‍ per tutta la prossima settimana. In questo articolo, ci concentreremo su ciò che accadrà fino ​a Domenica,⁤ dato che le‌ temperature e il⁢ calore saranno sicuramente i temi ‌più discussi.

Previsioni per Giovedì e Venerdì

Oggi e domani saranno probabilmente ⁣gli ultimi due giorni ⁣in cui i termometri riusciranno a ‌mantenere ‍livelli di ⁢calore non eccessivi, con punte di 36/37°C in Sardegna, in alcune zone interne‌ del Centro e di 34/35°C in molte regioni del ‍Nord.

Previsioni per il fine settimana

La situazione inizierà ⁣a cambiare nel fine settimana. In particolare, da Domenica l’ondata di calore africano inizierà ⁣a ⁤colpire soprattutto la Sardegna, le regioni tirreniche del Centro e molte aree del‍ Nord. Secondo le ⁣previsioni del ​Centro di‌ calcolo⁢ statunitense, si prevedono​ temperature‍ prossime ai 38°C in Sardegna e⁢ in molte località del Nord, con‌ picchi di​ 39/40°C nelle​ aree interne del versante tirrenico del Centro (Toscana/Lazio).

Previsioni ⁤per la prossima settimana

Le temperature saranno in ⁤aumento anche nel resto del Paese, anche se di ⁤qualche grado inferiore.

Estensione del calore

La prossima settimana il calore si estenderà a tutto il⁣ Paese, con temperature che oscilleranno tra i 37/39°C,⁤ accompagnate da un aumento dell’umidità e di ​un forte disagio ⁤bio-climatico.

Nei ‌prossimi giorni forniremo ulteriori aggiornamenti per​ avere un quadro ⁢più preciso sull’intensità e sulla durata‍ di questa‍ intensa⁣ ondata di calore ‌africano.