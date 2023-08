È un vero colpo di scena quello introdotto dai centri di calcolo in queste ultime ore. L’ondata di caldo che sarebbe cominciata attorno all’11 Agosto è stata rimandata di qualche giorno grazie ad un improvviso cambiamento meteo nello scacchiere barico europeo.

Caldo africano tenuto a bada dalle correnti nord-europee

Ebbene all’interno delle simulazioni modellistiche odierne possiamo osservare una variabile che avrà un ruolo importante nel tenere a bada l’anticiclone africano. Ci riferiamo ad un nucleo fresco proveniente dal nord Europa, il quale si getterà sui Balcani e il mar Adriatico: lo farà proprio nel week-end. Questa discesa d’aria più fresca garantirà un clima più gradevole sul versante adriatico centro-meridionale e al sud Italia.

Insomma fino al termine della settimana il caldo non si mostrerà su gran parte dello Stivale. Solo al nord, durante il week-end 12-13 Agosto, potremo registrare temperature un po’ più alte, vicine ai 34°C, ma si tratterà di caldo secco.

Il tempo del week-end

Sabato 12 sarà una giornata stabile su tutta Italia, al più con qualche temporale sparso sulle Alpi. Le temperature saranno gradevoli su Romagna, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, Campania, Lazio. Su queste regioni avremo temperature massime attorno ai 26°C costieri e 29-31°C interni. Al nord valori massimi tra i 28 e 34°C.

Di notte il clima sarà gradevole ovunque. Le notti insonni di Luglio per il momento non si faranno vedere assolutamente!

Domenica 13 altra giornata stabile, con qualche raro temporale in montagna sulle Alpi e in Appennino. Temperature in lieve aumento in Val Padana fino a 35°C (caldo secco), valori stazionari sul resto d’Italia. Insomma caldo, ma senza eccessi.

Quando torna il caldo intenso?

Ebbene l’anticiclone africano sembra destinato realmente ad inglobare l’Italia. Il suo arrivo è stato solo rimandato di qualche giorno. Pare che dal 14 Agosto le temperature cominceranno a salire inesorabilmente su tutta Italia, fino a raggiungere l’apice dopo Ferragosto. Ma di questo ne parleremo in altri approfondimenti meteo.