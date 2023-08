È cominciato l’ultimo mese dell’Estate meteorologica, quello che solitamente ci pone davanti alle prime avvisaglie autunnali, soprattutto dopo il Ferragosto. Ma a quanto pare la crisi meteo estiva potrebbe cominciare ben prima, addirittura tra pochi giorni!

Non ci sono più dubbi circa l’arrivo di una vasta e forte perturbazione atlantica, la quale in meno di 72 ore riuscirà ad attraversare gran parte d’Italia con rovesci, temporali ed un diffuso e marcato calo delle temperature.

Caldo all’improvviso, ma per poco

Nei prossimi due giorni le temperature saliranno ovunque, soprattutto al sud e sulle isole maggiori, a causa dell’avvicinamento di un nucleo caldo nord-africano. Tutto normale, considerando che saranno flussi caldi legati alla perturbazione nord-atlantica. Uno dei più classici “pre-frontali“, o per meglio dire “fronti caldi” apporterà un rapido aumento termico, col caldo che si farà sentire su tutto il Meridione.

Quelli del 2 e del 3 Agosto saranno due giorni molto caldi, con punte di oltre 36-37°C nelle zone interne del Meridione. Ma come detto, sarà tutto molto rapido!

Colpo di scena dal 4 Agosto

L’aria fresca nord-atlantica affluirà su tutto il nord e parte del centro, contribuendo ad un deciso calo termico, anche di oltre 7-8°C. Entro il 5 Agosto il fresco dilagherà anche sul resto d’Italia, spazzando via il caldo in modo chiaro ed improvviso.

Il calo termico non sarà indolore: avremo a che fare con molti temporali, anche intensi con grandine di medio-grosse dimensioni e colpi di vento.

Altri colpi di scena fino a Ferragosto?

Passata questa perturbazione potremmo non tornare a condizioni di tranquillità. Difatti c’è il rischio di nuovi passaggi instabili entro il termine della prima decade di Agosto e anche tra 10 e 13 del mese. Sarà il nord Italia il principale obiettivo di questi strappi nord-atlantici, forieri di fresco e temporali. Al sud, invece, le temperature potrebbero tornare a salire gradualmente.

Ferragosto ok?

È ancora presto per fornire una previsione dettagliata per Ferragosto, ma le simulazioni meteo modellistiche continuano a proporci un rinforzo generale dell’anticiclone, per un nuovo importante aumento delle temperature.