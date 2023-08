Il meteo ci dà un clamoroso colpo di scena! Sta per arrivare un’inaspettata fase di maltempo e un primo schiaffo all’Estate. Ma vediamo insieme cosa sta per accadere.

Il quadro meteorologico europeo

Nei primissimi giorni di Agosto si instaura una vasta area depressionaria sul Centro-Nord Europa, piena di aria fredda e umida. Discorso opposto, invece, alle basse latitudini, dove l’anticiclone africano non arretra molto (ma è assai meno intenso di Luglio).

Quali saranno le conseguenze per l’Italia? Il Nord sarà a metà strada tra due fuochi e avrà continui impulsi instabili, mentre il Sud riceverà molte risalite di caldo.

Il colpo di scena

Soprattutto nella seconda settimana del mese e fino a Ferragosto, le correnti instabili porterebbero molte piogge e temporali. Le temperature, specie sulle regioni settentrionali, si manterrebbero in linea o persino al di sotto. Visto il caldo soffocante che negli ultimi anni sta caratterizzando il periodo del Solleone, questa sarebbe una reale novità.

I pericoli

Attenzione perché, proprio in quest’area di confluenza, avvengono i contrasti più pericolosi. Infatti è tutt’altro che trascurabile il pericolo di eventi meteo estremi, come grandinate e nubifragi, che si originano sovente in queste condizioni.

Ovviamente, come sempre accade, per capire dove colpiranno i temporali occorrerà attendere e seguire i prossimi aggiornamenti meteo. Ricordiamo per bene ai nostri lettori che tali fenomeni si possono prevedere solo a pochi giorni di distanza, mentre per la loro formazione e geolocalizzazioni ci sono errori non trascurabili anche a pochissime ore dall’evento!

Alcune considerazioni

Inoltre, è impensabile pensare di prevedere ora con precisione oraria e comunale lo scoppio di un temporale. Sappiamo però che le condizioni predisponenti (e scatenanti) son quelle abbastanza ottimali per eventuali episodi di forte intensità.

Purtroppo, questo genere di fenomeni sta diventando sempre più frequente ed intenso, a causa del riscaldamento globale: gli accesi contrasti termici che si verranno a creare saranno una miccia per fenomeni localmente violenti.