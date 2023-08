L’Estate è pronta a concedersi una pausa, un piccolo break all’interno di un lungo periodo caldo. Certamente non fa caldo come a Luglio, sia chiaro, ma ci troviamo pur sempre in un contesto di lieve e costante sopra media termico. Le condizioni meteo peggioreranno sensibilmente tra 3 e 6 Agosto, su tante nostre regioni.

Aria fresca in arrivo

Una saccatura fresca di origine nord-atlantica traghetterà sul Mediterraneo aria instabile e fresca in alta quota, la quale entrerà in contrasto sia con la calura presente sulle nostre regioni e sia con l’elevatissima energia che viene costantemente rilasciata dai mari molto caldi. Ricordiamo, infatti, che la temperatura superficiale del Mediterraneo si aggira tra i 28 e i 30°C.

Spiacevoli conseguenze in Italia

L’aria fresca, a tratti molto fresca, porterà non solo ad un forte calo termico ma anche fenomeni particolarmente intensi. Il nord sarà il primo settore a ricevere la visita di temporali intensi: avremo un rischio marcato di grandinate, locali nubifragi e colpi di vento tra 3 e 4 Agosto sul settentrione. Sempre venerdì 4, il rischio di temporali si estenderà anche a Toscana, Marche, Umbria e Abruzzo.

Nel frattempo farà ancora parecchio caldo al sud e sulle isole maggiori, tanto che potremo sfiorare i 35-37°C nei settori interni!

Crollo termico al sud

L’aria fresca affluirà anche sul Meridione tra 5 e 6 Agosto, pertanto le temperature sono destinate a crollare su tutto il sud in poche ore. Probabile l’arrivo di piogge sparse e temporali su Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. Giungeranno anche sostenuti venti di maestrale, pronti a spazzar via la calura.

Durata del fresco

Non sarà una lunga ondata di fresco e maltempo. Anzi, il tutto si consumerà nell’arco di 72 ore. Già dal 7 Agosto avremo un miglioramento del meteo su gran parte d’Italia ed anche un costante aumento delle temperature. Solo il nord potrebbe ritrovarsi ancora al di sotto di correnti più instabili e ricche di temporali, anche nel periodo tra 7 e 10 Agosto.