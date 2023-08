Ci siamo! La bollente stabilità atmosferica che ha caratterizzato i giorni scorsi si sta gradualmente spegnendo. I forti temporali che si sono abbattuti in queste ultime 24 ore su molti tratti del Nordovest ne sono la chiara testimonianza.

E il peggio deve ancora arrivare visto che proprio tra Lunedì 28 e Martedì 29 l’Italia dovrà fare i conti con un vero e proprio vortice ciclonico ricolmo di tanta pioggia, temporali e pure grandine.

A farne le spese saranno soprattutto le regioni del Nord e gran parte del comparto tirrenico centro-meridionale. Saranno infatti questi i settori dove si manterrà più elevato il rischio di temporali.

Andranno un po’ meglio invece le cose sul lato adriatico anche se il tempo zoppicherà tra un’alternarsi di nubi e schiarite e con la possibilità comunque di qualche locale piovasco.

Ma la svolta non riguarderà solo il contesto meteorologico, bensì anche quello climatico visto che le temperature subiranno un brusco scivolone tant’è che entro Martedì tutto il Paese sarà libero da questa opprimente canicola che da giorni e giorni avvolge gran parte del bacino del Mediterraneo.

Ma quale sarà poi il destino della nostra Estate? Riuscirà a riprendersi dopo questa classica crisi di fine stagione? Se tutto verrà confermato, già da metà settimana , o ancora di più tra Giovedì 31 Agosto e Venerdì 1 Settembre, la pressione atmosferica tornerà a salire in area mediterranea ed il tempo, gioco forza, avrà sicuramente modo di riproporci contesti più stabili ed ovviamente via via più caldi anche se molto difficilmente si potrà tornare a parlare di grande caldo!