Da un eccesso all’altro, sembra non esserci più una via di mezzo. Quello che emerge dalle simulazioni modellistiche degli ultimi giorni è un evidente estremismo meteo: nell’arco di appena 48 ore passeremo da un caldo eccessivo con temperature oltre i 40°C a un’improvvisa incursione fredda nord atlantica che apporterà fenomeni estremi come temporali e nubifragi.

Crollo termico imponente

Le temperature crolleranno di oltre 10-15°C in molte regioni, soprattutto al Nord, che attualmente è la zona più colpita dal grande caldo africano. Questo drastico calo termico, ovviamente, non passerà inosservato e sarà accompagnato da fenomeni diffusi e molto intensi.

Ma vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta nei prossimi giorni in Italia.

Fino a sabato, non ci sono novità: avremo ancora a che fare con il caldo intenso e temperature a tratti eccezionali, superiori ai 40°C nei settori interni, da nord a sud. Da sabato sera, però, la situazione inizierà a cambiare, iniziando dal nord-ovest: sono previsti possibili temporali serali, anche di forte entità, tra Piemonte e Valle d’Aosta.

Temporali intensi nel week-end

Domenica il tempo peggiorerà sensibilmente su gran parte del Nord a causa dell’arrivo del fronte freddo legato alla perturbazione che si sposterà velocemente verso il Mediterraneo. Piogge e temporali saranno possibili su gran parte del settentrione, soprattutto al nord-ovest. Nel frattempo, il caldo intenso continuerà a farsi sentire su Centro e Sud Italia, dove potrebbero essere raggiunti i 40-41°C nei settori interni.

Con l’inizio della prossima settimana, il tempo cambierà sensibilmente su tutto il territorio italiano e dovremo fare i conti con fenomeni intensi, localmente estremi, in molte regioni. Il responsabile di questo deciso peggioramento sarà un ciclone che si formerà nell’Alto Tirreno, alimentato dalle fresche correnti nord atlantiche.

Ciclone ad inizio settimana

Questo ciclone, secondo le ultime simulazioni modellistiche, potrebbe raggiungere una pressione minima di 991 hPa, sintomo di una perturbazione profonda e tipicamente autunnale.

Questo sistema perturbato coinvolgerà gran parte del Centro-Nord nella giornata di lunedì, portando piogge diffuse e locali nubifragi, come in Toscana, Lazio, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte. Lunedì sera, il fronte temporalesco associato a questo ciclone si sposterà verso il Sud, portando con sé temporali frequenti e intensi. Martedì sarà una giornata di maltempo diffuso su gran parte d’Italia, con ulteriori piogge intense e nubifragi in Emilia Romagna, sulle regioni centrali e, localmente, anche sul basso Tirreno.

Le temperature subiranno una brusca diminuzione in tutta Italia e nelle prime ore di martedì la nostra penisola si ritroverà totalmente fuori dal caldo intenso subtropicale. Un miglioramento delle condizioni meteo potrebbe essere atteso solo per il prossimo fine settimana, ma torneremo sull’argomento nei prossimi editoriali.