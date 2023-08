L’analisi meteo di questi giorni è chiara. Siamo sotto un vasto ciclone, che sta interessando il nostro Paese. Ma la domanda che sorge spontanea è la seguente. È normale avere una struttura ciclonica così forte in questo periodo dell’anno? Andiamo a vedere quando sarebbe più consono averlo e soprattutto che conseguenze può portare.

Condizioni meteo tipiche di Ottobre, altro che Agosto!

In realtà, è molto anomalo registrare una situazione meteorologica simile già a fine Agosto. Solitamente, capita tra la seconda metà di Settembre e fine Novembre. L’apice, particolare, è in Ottobre, dove però è assai più facile avere delle temperature più basse sia per quanto riguarda la superficie marina, sia per quanto riguarda l’atmosfera.

Questo comporta una conseguenza importante. Avere un ciclone di questo tipo già a fine Estate può amplificare i suoi effetti. Pur non essendo un minimo di bassa pressione estremamente profondo, gli effetti di piogge temporali e maltempo sono amplificati, per via del fatto che l’energia termica in gioco è sensibilmente maggiore.

Le conseguenze son presto dette

Le conseguenze sono con ogni probabilità le seguenti. Forte maltempo su tutte le regioni interessate, nella fattispecie al Nord e sulle centrali tirreniche. Un po’ meno coinvolto il Sud Italia e la zona adriatica, anche se comunque entrambe percepiranno per bene gli effetti di un mercato calo termico e di un sensibile aumento dei venti.

Questa situazione meteo terminerà nella giornata di Mercoledì 30, dove la pressione tornerà ad aumentare e le giornate diventeranno soleggiate e decisamente gradevoli. Inutile dire che il caldo estremo di fine Agosto sarà solamente un lontano ricordo.

Su questo punto ne siamo sicuri e il caldo estremo agostano non ci sarà più. Nulla togliendo a Settembre, mese che sovente sa essere semi estivo, tipico di un periodo di transizione tra due stagioni diverse, e così sarà pure quest’anno.