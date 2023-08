Settembre è alle porte, ma l’evoluzione meteo per la prima decade del nuovo mese, che coincide anche con la prima decade dell’autunno meteorologico, rimane incerta.

Abbiamo già discusso dell’ipotetica ondata di caldo prevista per la prossima settimana, tra il 4 e il 6 settembre. Tuttavia, numerose incertezze circondano l’arrivo di questa avvezione calda nordafricana. Queste incertezze sono dovute, in gran parte, alla presenza di diverse depressioni che si muovono attraverso l’Europa, influenzando il posizionamento degli anticicloni e, di conseguenza, delle ondate di caldo.

Affidabilità delle previsioni

All’interno di un modello meteorologico matematico, la presenza di molte perturbazioni ravvicinate complica inevitabilmente la previsione. In tali circostanze, l’affidabilità delle previsioni spesso non supera i 2-3 giorni.

La tendenza per la prima settimana di Settembre

Tentiamo comunque di delineare una tendenza per la prima settimana di settembre. Partendo dal prossimo weekend, le previsioni indicano tempo stabile in tutta Italia, con temperature piuttosto miti, ma senza eccessi. Si prevede un rinforzo dell’alta pressione su tutto il Paese, su questo punto sembrano non esserci dubbi.

Le incertezze crescono all’inizio della prossima settimana: non è chiaro se l’anticiclone e il caldo continueranno a intensificarsi o se verranno sostituiti da perturbazioni con aria più fresca.

Fresco dall’est?

Il modello americano, già da questa mattina, suggerisce l’arrivo di una perturbazione fresca proveniente dall’Est Europa. Questa perturbazione potrebbe contrastare il caldo subtropicale e portare temperature gradevoli di giorno e piuttosto fresche di notte in molte regioni, in particolare sul versante Adriatico e al Sud.

Altri centri di calcolo, nello stesso periodo, prevedono temperature decisamente più alte, anche superiori ai 32-35°C, a causa di un afflusso subtropicale dal Nordafrica. I dubbi persistono e ci vorranno almeno altri due giorni per avere un quadro meteorologico chiaro per l’Italia nella prossima settimana.

Restate sintonizzati su meteogiornale.it, dove continueremo a fornire aggiornamenti nelle prossime ore e nei giorni a venire.