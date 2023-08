Il grande caldo ha ormai le ore contate e già quest’oggi diverse località del Nord torneranno a respirare aria più fresca e gradevole, dopo oltre una settimana di caldo estremo. Ma attenzione, perché il ritorno del fresco potrebbe causare disagi non indifferenti.

Gran caldo ormai agli sgoccioli

Ebbene sì, è lecito attendersi fenomeni particolarmente estremi, considerando che passeremo da temperature prossime ai 38-40°C a temperature di almeno 15°C e anche più basse. Quest’oggi toccherà al Nord-Ovest fare i conti con temporali particolarmente violenti, ricchi di grandine, colpi di vento e piogge localmente a carattere di nubifragio.

Fronte freddo in arrivo dalla Francia

Il fronte freddo responsabile di questo peggioramento è già in arrivo e attualmente si trova sulla Francia meridionale. A breve, il fronte freddo supererà le Alpi occidentali e si sposterà in Val Padana, dove incontrerà un cuscino di aria molto più calda e umida. Quest’ultima avrà il ruolo di carburante per lo sviluppo di forti temporali tra il tardo pomeriggio e la sera.

Quantità di energia spropositate

Entrando più nel dettaglio, possiamo quantificare questo serbatoio di energia potenziale presente nei bassi strati tra Liguria, Piemonte e Lombardia. I valori di energia sono estremamente alti, frutto di oltre una settimana di caldo persistente e estremo. I modelli matematici hanno individuato valori di energia superiori ai 3000 J/Kg tra Lombardia e Piemonte, indice di un’energia potenziale davvero imponente, in grado di alimentare temporali molto violenti.

Torinese, Vercellese, Novarese, Milanese, Varesotto e Lecchese saranno le aree più colpite dai temporali nel corso della sera. È probabile la formazione di un fronte di raffiche particolarmente intenso, con velocità di oltre 90 km/h, oltre a chicchi di grandine di medio-grosse dimensioni e locali nubifragi. Qualche temporale potrebbe coinvolgere anche l’Alto Piemonte, le Alpi occidentali, la Valle d’Aosta e le zone interne della Liguria.

Ma si tratterà, come detto, solo delle prime battute di questo forte peggioramento. Il maltempo entrerà nel vivo tra domani e lunedì su gran parte del Nord e del Centro Italia. Ci saranno piogge diffuse e temporali ancora intensi con un rischio nubifragi più marcato sul nord-ovest, Toscana e Lazio. Il caldo ovviamente diminuirà progressivamente a partire dal nord, mentre le ultime ore di caldo si vivranno al sud fino a lunedì pomeriggio. Dopodiché, tutta l’Italia uscirà dalla calura subtropicale.