Quando tornerà il caldo intenso? È questa la domanda, o per meglio dire il timore, più richiesto al momento. Le temperature sono scese ovunque per merito di aria fresca nord-atlantica ma è chiaro che questa rinfrescata non può durare a lungo considerando che ci troviamo nel pieno del Solleone. Il meteo, dunque, è pronto nuovamente a cambiare tra pochi giorni.

Fino all’8 Agosto potremo vivere queste giornate piacevoli e notti davvero rinfrescanti: ovviamente dovremmo sfruttare questa ghiotta occasione per dissipare il calore accumulato nelle nostre abitazioni, riducendo la temperatura interna in vista delle nuove ondate di caldo.

Ritorno del caldo confermato

Dal 10 Agosto in poi le temperature inizieranno a salire inesorabilmente fino a riportarsi al di sopra delle medie del periodo. Fortunatamente al momento non si prevedono ondate di caldo estremo come quello arrivato a Luglio!

Ferragosto più caldo del previsto?

Ebbene sì, è proprio questa la novità di giornata. La giornata di Ferragosto potrebbe rivelarsi più calda di quanto previsto negli ultimi giorni. Un cambiamento previsionale assolutamente lecito considerata la distanza temporale ancora elevata presente! Inizialmente si ipotizzava un Ferragosto caldo ma non troppo, con temperature attorno alle medie del periodo. Negli ultimi aggiornamenti, invece, pare che l’anticiclone africano possa rivelarsi più coriaceo e più avvolgente.

In tal caso potremmo percepire temperature abbastanza alte il 15 Agosto, soprattutto al sud e sulle isole maggiori. Ma quanto saranno alte le temperature? È probabile che la colonnina di mercurio possa innalzarsi di quasi 3-5°C al di sopra delle medie del periodo, insomma potrebbe raggiungere con facilità i 34-35°C nelle zone interne del Meridione.

Nulla di estremo, sia chiaro, ma il caldo non passerebbe inosservato. Ricordiamo che si tratta ancora di tendenze a lungo termine, considerando che manca più di una settimana a Ferragosto. I prossimi aggiornamenti meteo saranno ancor più affidabili in tal senso.