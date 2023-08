L’analisi meteo è impietosa. Nonostante non ⁤si prevedano temperature record come quelle registrate nel mese di Luglio, ⁣le temperature ⁤saranno comunque ‍ben⁤ al di sopra della media stagionale.

Il protagonista di questa feroce ondata di calore ‍è l’anticiclone africano, che porta con sé un carico di calore e disagi ⁣notevoli.‌ Le ⁢temperature sono destinate a⁤ salire ulteriormente, con picchi ‌di 42/43 gradi in Sardegna e fino⁢ a 38/39 gradi⁢ in‌ molte località del Centro e del Nord. Anche il Meridione non sarà ‍risparmiato, con temperature che oscilleranno tra i 34 e i⁢ 37 gradi.

Disagio e afa in aumento

Condizioni climatiche ​difficili

Questo⁢ aumento delle temperature sarà accompagnato da un ristagno dell’aria nei bassi strati, che​ sta causando​ un’afa intensa e indici di disagio molto alti. ⁤Anche durante⁢ la ⁢notte le temperature rimarranno elevate, ⁣con valori che difficilmente scenderanno sotto i 23/24 ‍gradi, e in alcune zone potrebbero addirittura raggiungere i 27/28 gradi.

Le aree più ⁣colpite sono la Valle Padana e molti tratti dei litorali‌ del Centro, ⁤in particolare quelli tirrenici.

Durata dell’ondata⁣ di calore

Quanto​ durerà questa ondata di ⁢calore? Le previsioni non sono incoraggianti per coloro che faticano⁤ a sopportare ‍queste ⁢condizioni climatiche. Che sono veramente allo stremo. Ma ora c’è una data, ed è domenica 27 agosto! La prenderemo come fine degli incubi.

Conclusioni: le Zone ⁤più colpite

Le aree più colpite saranno la ‌Sardegna, la Valle⁢ Padana e i ⁢litorali del Centro. Questa ondata di calore è la più intensa della storia per fine agosto. Si raccomanda particolare attenzione al​ caldo serale‍ e notturno, che potrebbe rendere difficile trascorrere del tempo all’aperto​ durante il pomeriggio e ‌la sera.

Attenzione ai colpi di caldo, pomeridiani e notturni, le ore più critiche. Non fare attività all’aperto ed evitare sforzi durante gli orari bollenti. Anziani, bambini e debilitati devono rimanere molto attenti in queste condizioni estreme.