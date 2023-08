Il meteo in Italia è⁣ fresco e ventoso. Ma non è così altrove. Basti pensare che ci sono stati eventi climatici estremi che hanno spaziato da ondate di calore e incendi in Spagna, Italia e Grecia, a ​un’inedita ondata di calore marina nel Mediterraneo. ​A ‍seguire, diverse tempeste severe con diversi tornado, un⁢ nuovo record europeo di grandine, tempeste di⁤ vento e infine inondazioni storiche in Slovenia.

La tempesta Peter ha‍ portato un ⁢significativo rinfrescamento questo ‌fine settimana, ma ⁣il clima ‌si riscalderà presto di nuovo. Una nuova ondata di calore sta avanzando verso il sud-ovest dell’Europa,⁣ diffondendosi a nord e a est fino a metà ​Agosto. Con quali conseguenze per noi? Vediamolo insieme.

Il ritorno del caldo: non c’è scampo

Nel ⁢frattempo, la Penisola Iberica si sta surriscaldando di nuovo. ⁢In ​risposta⁣ a un ​rafforzamento dell’alta pressione ⁢a livello superiore dal nord-ovest dell’Africa, una ⁢massa d’aria ⁤calda si è diffusa in‌ Spagna e Portogallo durante il fine settimana. Nei prossimi giorni, il ⁢caldo si intensificherà ⁤fino a raggiungere temperature massime diurne di 40-45 gradi, con il caldo che ⁤si diffonderà gradualmente​ in tutta l’Europa occidentale entro la fine ‍della settimana.

La diffusione verso nord-est

Verso il prossimo fine settimana, l’onda di ⁢calore dovrebbe espandersi gradualmente verso est attraverso l’Europa meridionale,‍ la⁢ regione mediterranea, l’Europa centrale e la penisola balcanica. Quanto sarà intensa l’onda di calore‍ in queste regioni è ⁤ancora da determinare man mano che il modello si evolve⁤ questa settimana. Si prevede ‌il ritorno di temperature calde ‌in ⁣Italia e Grecia verso metà Agosto.

Con l’inizio della settimana, le temperature dovrebbero salire fino a 40-45 gradi in alcune parti della Spagna e del sud del Portogallo, e ⁣si prevede che continueranno in questo intervallo fino‌ a metà‍ settimana. Le temperature dovrebbero ​anche aumentare gradualmente in⁢ Francia e nel Mediterraneo nei giorni​ successivi.

Cosa è un ⁣”dome di calore” e perché porta caldo estremo?

Il “dome ⁢di ​calore” è⁢ un ⁤fenomeno ​che intensifica le ondate di ⁤calore; un ​particolare modello meteorologico porta ‌calore eccessivo e temperature molto alte. Di ‌solito, il “dome‌ di calore” è la caratteristica‍ principale e dominante‍ dei modelli meteorologici estivi su entrambi i ⁤continenti.

Funziona come un coperchio⁤ su ‌una ⁢pentola. L’ampio “dome” risulta nel‍ trattenimento di una massa d’aria calda​ a tutti i livelli sottostanti, con strati che affondano verso⁤ il terreno. La massa d’aria diventa anormalmente calda alle quote più‍ basse, non si originano nubi

Il⁣ rischio per la salute

Un periodo prolungato di tempo caldo, generalmente superiore a 35 gradi ⁣ma significativamente superiore‌ a 40 gradi, è fisicamente impegnativo e presenta⁢ un⁣ rischio aumentato⁢ per ​la‍ salute. Il tempo caldo, in particolare ‌in periodi prolungati – ​ondate⁢ di calore – è scomodo ma presenta un rischio significativo ⁣per la salute.