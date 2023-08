L’anticiclone nordafricano sta sorvolando il Mediterraneo da diversi giorni, ma è ancora lontano dall’apice, previsto nel corso della nuova settimana. Questo significa che le temperature sono destinate a salire ulteriormente nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Ma, come più volte anticipato negli ultimi giorni, la svolta meteo avverrà nel finale di agosto, quando il grande caldo lascerà spazio a correnti molto più fresche di origine nord atlantica.

Caldo eccezionale in vista

Entriamo nel dettaglio di questa nuova forte ondata di caldo che si prepara ad investire tutta l’Italia. Considerando che l’anticiclone è più a ovest di quanto accaduto a luglio, è chiaro che le regioni più colpite dal caldo saranno quelle del nord e del Medio Alto Tirreno. Su questi settori già fa molto caldo da oltre una settimana, ma l’apice del caldo arriverà tra lunedì e giovedì, quando la colonnina di mercurio raggiungerà e supererà i 40 °C in diverse località dell’entroterra.

Nelle valli alpine, prealpine, in Val Padana, in Toscana e nel Lazio potremmo raggiungere i 40 °C in diverse località. Non è che nel resto d’Italia farà molto più fresco; al contrario, il caldo invaderà anche il sud dove raggiungeremo temperature fino a 36-38 °C nei settori interni. Andrà leggermente meglio sulle coste, dove la brezza, almeno al sud, garantirà un clima un po’ più sopportabile.

Durata del caldo

Per il Nord si tratterà senza dubbio di un’ondata di caldo, sicuramente sopra le righe, a tratti anche eccezionale, considerando che farà caldo sia di giorno sia di notte, con temperature che potrebbero sfiorare record storici del passato. Temperature di 38-40 °C al Nord sono piuttosto inusuali; di conseguenza, possiamo parlare tranquillamente di un’ondata di caldo molto intensa.

Ma quanto durerà l’ondata di caldo? Secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici, è evidente che il caldo ci farà compagnia almeno fino al prossimo weekend. Ma già sul finire della nuova settimana avanzerà aria molto più fresca nordatlantica, che andrà a spazzare via il caldo tramite acquazzoni e temporali, localmente molto intensi, a partire proprio dal Nord Italia.

La svolta meteo

Ed eccoci arrivati alla svolta meteo che si concretizzerà sul finale di agosto: le correnti fresche nordatlantiche prenderanno il sopravvento sul Mediterraneo e riporteranno le temperature dapprima in linea con le medie del periodo e successivamente anche al di sotto di esse, inaugurando l’inizio dell‘autunno meteorologico.