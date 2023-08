Il caldo eccezionale di origine nordafricana non molla la presa, soprattutto al Nord, dove continuiamo a registrare temperature davvero eccezionali, anche oltre i 38-39 °C. Non a caso, abbiamo superato un altro record, quello di Torino, dove sono stati raggiunti i 37.2 °C, superando di un decimo di grado il precedente record registrato nel 2003. Fortunatamente, le previsioni meteo ci vengono incontro e ci mostrano scenari assolutamente opposti nel corso dei prossimi giorni.

Grande caldo per altre 24-48 ore

Il caldo intenso, afoso e a tratti insopportabile, ci farà compagnia sicuramente fino a sabato. Dopodiché domenica le carte in tavola cominceranno a cambiare, a partire dal Nord. Il settentrione dovrà fare i conti con i primi temporali legati a una perturbazione atlantica che rapidamente scivolerà sul Mediterraneo. Saranno proprio questi temporali a favorire un primo importante calo delle temperature.

Nel frattempo, il Centro e il Sud continueranno a fare i conti con il caldo intenso e via via sempre più insopportabile. Non escludiamo punte di 40-41 °C nel corso del fine settimana.

Crollo delle temperature in vista

Ma come detto, il caldo ha ormai le ore contate: lunedì l’aria fresca nord atlantica invaderà con vigore tutta la nostra penisola, causando parecchi acquazzoni e temporali localmente intensi. Entro il termine della giornata, l’aria fresca avrà raggiunto anche il Sud Italia, dove avremo un improvviso e brusco calo delle temperature, anche di oltre 10 °C.

Certamente, nel corso delle prime ore di martedì, tutta l’Italia si ritroverà al di fuori di questa lunga e intensa ondata di caldo. È ancora presto per capire se sarà solo una breve pausa dal caldo intenso oppure una vera e propria crisi estiva che potrebbe traghettarci all’inizio dell’autunno meteorologico.

Prime indicazioni per Settembre

Cosa ci dicono i modelli meteorologici a tal proposito? Il finale d’agosto senza dubbio sarà gradevole, più fresco del solito e privo di ondate di caldo. Per quanto riguarda i primi giorni di settembre, la situazione è ancora un po’ incerta, tuttavia non sono previste ondate di caldo feroci come quelle registrate negli ultimi giorni.

Probabile un rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo tra il 2 e il 5 settembre, però, in assenza di caldo eccessivo nordafricano. Potrebbe essere la giusta occasione per rivedere dalle nostre parti la tipica estate settembrina, quella caratterizzata da condizioni meteo piacevoli e senza eccessi.