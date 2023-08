La circolazione di bassa pressione responsabile del forte maltempo e del calo delle temperature dei giorni scorsi si sta gradualmente attenuando e allontanando dall’Italia e quindi lo scenario meteorologico ancora una volta sta per cambiare radicalmente sulla nostra penisola.

Evoluzione meteo prossimi giorni, verso un graduale miglioramento

Le piogge e i temporali che nelle ultime ore hanno interessato ancora molte zone d’Italia saranno presto solo un ricordo. La pressione atmosferica riprenderà a salire e questo garantirà di fatti un ritorno a condizioni meteo ampiamente stabili e via via più soleggiate.

Si prospetta quindi un inizio di Settembre dai connotati estivi, con caldo in graduale aumento ma senza particolari eccessi fino al weekend. Discorso diverso per quanto riguarda la prossima settimana quando potrebbe verificarsi un’ondata di caldo con temperature in forte aumento soprattutto al Centro-Sud. Di questo però vi parleremo in altri articoli, ora ci concentreremo piuttosto sulla situazione meteo prevista per il fine settimana.

Il meteo del weekend 2-3 Settembre

Nel dettaglio, Sabato 2 Settembre, sarà una giornata caratterizzata da tempo stabile. I cieli non saranno del tutto soleggiati ma avremo una presenza nuvolosa a tratti consistente soprattutto a ridosso dei rilievi e al Centro Italia, ma generalmente senza fenomeni associati. Qualche piovasco è atteso solo sulle Alpi di Nord-Ovest, per il resto non si prevedono precipitazioni di rilievo. Le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento, intorno ai 28-30 gradi al massimo durante le ore più calde.

Domenica 3 Settembre l’alta pressione sarà in ulteriore rinforzo e garantirà condizioni di stabilità su tutto il paese con cieli maggiormente soleggiati. Qualche nube in più si prevede sui settori tirrenici e sui rilievi, ma senza dar luogo a precipitazioni. Le temperature saranno in lieve crescita e potranno tornare a superare i 30 gradi sulle regioni centro-meridionali. Previste punte sui 32-33 gradi sulle Isole Maggiori e localmente nelle zone interne delle regioni tirreniche, specie fra Lazio, Campania. La ventilazione tenderà ad attenuarsi e divenire generalmente debole sia nella giornata di Sabato che in quella di Domenica.