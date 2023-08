Settembre si avvicina a grandi passi e, con l’inizio del nuovo mese, partirà ufficialmente anche l’autunno meteorologico. È importante ricordare che, secondo il calendario meteo-climatico italiano, la stagione autunnale inizia il 1 settembre di ogni anno. Questa data è da non confondere con l’equinozio d’autunno, che quest’anno avverrà il 23 del mese.

L’inizio del nuovo mese

Ma come sarà l’inizio di settembre? Fresco, piovoso o caldo? Come anticipato nei giorni scorsi, settembre inizierà con un rinforzo dell’alta pressione su tutta Italia. Tuttavia, sembra che le masse d’aria più calde subtropicali resteranno confinate sul Nordafrica. In sostanza, avremo un anticiclone moderato almeno fino al 3 settembre, che porterà le temperature attorno alle medie del periodo o leggermente al di sopra.

Più caldo in arrivo?

Ci aspetta quindi un clima leggermente più caldo, in particolare al centro, al sud e sulle isole maggiori. Tuttavia, non sarà paragonabile al caldo intenso avvertito nelle ultime settimane. Inoltre, le notti saranno particolarmente fresche in tutta Italia, soprattutto nelle zone interne, sulle pianure e nelle valli, dove potrebbero essere registrate temperature minime attorno ai 14-15°C.

Cosa c’è di vero sul ritorno del caldo intenso?

Diverse testate giornalistiche hanno menzionato un possibile ritorno del caldo africano nella prima decade di settembre. Ma quanto c’è di vero in queste affermazioni? Analizzando le simulazioni modellistiche più recenti, si nota un possibile rinforzo del caldo africano sull’Italia intorno al 4-5 settembre. Tuttavia, a differenza delle ondate di caldo di luglio e agosto, questa non dovrebbe essere causata da un intenso anticiclone stazionario sul Mediterraneo.

Molto probabilmente, si tratterà di una fase prefrontale, ovvero una tipica alta pressione mobile precedente una perturbazione atlantica, che si muoverà verso il Nord Italia. Durante queste situazioni, solitamente si verifica un rapido e significativo aumento delle temperature, ma di breve durata, non oltre un paio di giorni. Successivamente, si assiste a un deciso calo termico, seguito da piogge e temporali.

In conclusione, è molto probabile che la prima decade di settembre sarà caratterizzata da un clima variabile e dinamico, con periodi freschi e instabili alternati a brevi rialzi termici, soprattutto al sud, ma senza eccessi significativi.