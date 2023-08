Il primo weekend di Agosto sarà all’insegna del cambiamento sul fronte meteo-climatico in quanto contrassegnato subito da una sventagliata di temporali e poi da un netto ridimensionamento del quadro termico.

Lo avevamo già annunciato in precedenti editoriali che questa nuova ondata di caldo africana non sarebbe durata molto a lungo. E a tutt’oggi ecco che i centri di calcolo internazionali confermano tutto! Insomma, il grande caldo tornerà a battere in ritirata regalandoci così un fine settimana decisamente più gradevole sul fronte termico. Su quello meteo però, un po’ meno!

A dir il vero le temperature inizieranno a calare già in quel di Venerdì per effetto di un graduale ritiro dell’alta pressione africana e al prezzo ovviamente di alcuni forti temporali, dapprima al Nord ed entro sera anche al Centro.

Ma il calo termico più evidente lo avvertiremo ad inizio weekend. Sabato infatti, dopo il transito dei temporali al Centro-Nord, inizieranno a soffiare venti più freschi che si estenderanno poi anche al Sud dove ci attendiamo qualche rovescio sparso e in un contesto ovviamente più fresco e ventoso. A conti fatti sarà la classica giornata dove è consigliabile tenere un ombrello a portata di mano.

Sempre in un contesto abbastanza gradevole, dunque non certo caldo, trascorrerà anche la giornata di Domenica quando l’alta pressione però riuscirà nuovamente a spostarsi verso il nostro Paese, quel che basta per garantirci condizioni meteo più stabili fatta eccezione per qualche disturbo pomeridiano sui rilievi del Nordest specie sul distretto di confine.

Anche l’inizio della prossima settimana sembra assumere connotati di maggior dinamicità, ma soprattutto non si intravede il ritorno del grande caldo nonostante le temperature faranno comunque qualche passo in avanti.