Siamo entrati in fase meteo che ha come protagonista un anticiclone africano mastodontico. L’alta pressione sarà estremamente estesa, intensa e duratura, insomma fa paura!. Oltretutto c’è pure il fatto che arriva in un periodo dove la stagione estiva dovrebbe essere in netto declino. andiamo a vedere dove ci sarà il disagio maggiore.

Caldo intenso, afoso e molto fastidioso

Già da alcuni giorni le temperature si sono portate un po’ sopra la media. Ma questo è niente. Tra Sabato 19 e Martedì 22 Agosto dovrebbe arrivare una cupola anticiclonica impressionante. Sarà un anticiclone veramente vasto e potente, che non farà respirare nemmeno di notte. Ecco che quindi tornano i disagi sia nelle ore più calde, ma pure in quelle serali dove la temperatura non riuscirà a scendere molto.

È vero che le giornate ormai si stanno accorciando di ben due ore rispetto al solstizio di Giugno. Ma possiamo garantire che il mostro in arrivo sarà talmente potente che dovrebbe garantire minime anche di 26 o 28 gradi, con punte persino superiori! Valori decisamente insani e per giunta nemmeno tipici delle più forti ondate di calore di metà Luglio…

Diverse aree geografiche con disagi enormi

Le zone critiche sono quelle marittime, dove l’umidità del Mar Mediterraneo è veramente altissima e condiziona già di suo le nottate, e la Pianura Padana. In quest’ultima zona d’Italia, soprattutto nei centri urbani più grandi (Milano, Bologna, ecc.), potremo addirittura sfiorare delle minime notturne vicine a 30 gradi, con punte di 34 a mezzanotte!

Queste oramai sono considerate quasi tipiche delle onde calde più feroci, ma risultano assai pericolosi per la salute umana. In primis di anziani e bambini, ma pure di chi pratica sport e soprattutto di chi lavora all’aperto nelle ore centrali e pomeridiane. Non resta che pazientare un po’ e aspettare che finisca questo incubo, perché solo così si può chiamare…