L’anticiclone africano che ormai da alcuni giorni ha ripreso a dispensare tanto e sole e parecchio caldo, comincia a perdere di energia sotto la minaccia di un profondo vortice ciclonico collocato sul Nord del nostro Continente, ma che nei prossimi giorni riuscirà ad influenzare in forma evidente il quadro meteo-climatico del nostro Paese.

Insomma, l’Estate si prende una pausa e lascerà presto spazio ad una fase più instabile e fresca che coinvolgerà tante regioni.

In quel di Giovedì ci saranno i primi seri temperali che rimarranno confinati quasi esclusivamente alle regioni alpine e prealpine ma che potranno comunque risultare di forte intensità con intense raffiche di vento e locali grandinate.

Sul resto del Paese non ci saranno grossi scossoni fatta eccezione per un deciso aumento dei venti di Libeccio. Forte Garbino atteso sul litorale adriatico centro-settentrionale con moto ondoso in deciso aumento ma specialmente al largo.

Venerdì 4 ecco che il vortice ciclonico sospingerà masse d’aria più fresca verso il mare nostrum dove si andrà a creare una circolazione ciclonica responsabile di una maggior ingerenza temporalesca dapprima al Nord e poi anche su alcuni tratti interni del Centro. Su queste zone inizieranno anche a calare in forma decisa le temperature.

Entro sera alcuni disturbi raggiungeranno pure le regioni del Sud dove il quadro meteo-climatico è atteso in deciso cambiamento ad inizio weekend.

Sul tempo del fine settimana tuttavia, ce ne occuperemo nei prossimi aggiornamenti così da avere anche un quadro più esaustivo su cosa ci attende per il primo weekend di Agosto.