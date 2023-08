Il meteo non lascia spazio a dubbi e ci riserva‍ una nuova fase di ⁢calore ​intenso, con l’anticiclone africano che ⁤torna a ⁤far ‌sentire la sua ‌presenza dopo un periodo di ⁤clima più fresco e movimentato che ha caratterizzato l’inizio di Agosto.

L’aria calda e umida di origine subtropicale sta gradualmente avanzando verso l’Italia, portando con sé un aumento delle temperature.

Il Caldo e le Sue Conseguenze

Negli ultimi giorni, un’ondata⁤ di calore ‍tremenda ha colpito la Spagna, con temperature che hanno raggiunto livelli record in alcune località, come Valencia. Tuttavia, il calore ⁣che ci⁢ aspetta in Italia sarà⁢ meno estremo e non raggiungerà i picchi registrati a Luglio, per nostra fortuna.

Effetti ⁤del ‍Caldo sul Ferragosto

Il caldo diventerà predominante dal weekend e influenzerà sicuramente le condizioni meteo del Ferragosto, che sarà caratterizzato da un intenso sole. Le temperature potrebbero raggiungere picchi di 36-38 gradi, soprattutto nelle​ aree interne del Centro-Nord e della Sardegna.

Le zone alpine potrebbero essere colpite da qualche temporale, a causa di lievi infiltrazioni ‍di aria umida di origine oceanica. Non si escludono fenomeni localmente di forte intensità, data l’energia in ‌gioco legata al calore elevato.

Anticiclone Africano: sarà molto Persistente

Ma ​cosa ci aspetta dopo Ferragosto? Le previsioni meteo non prevedono grandi cambiamenti, con l’anticiclone‍ africano che continuerà a dominare il panorama meteorologico dell’Europa Mediterranea. L’anticiclone subtropicale potrebbe addirittura rafforzarsi ulteriormente.

Stabilità e Caldo su Tutto il Territorio Italiano

Il sole e il caldo saranno i⁣ protagonisti indiscussi⁣ su tutta l’Italia. Potrebbero verificarsi ulteriori episodi temporaleschi nelle zone alpine, ma la stabilità dovrebbe prevalere sul resto del Paese. L’anticiclone si manterrà solido, alimentato da correnti di aria calda subtropicale.

Prospettive per la Fine del Mese

Il regime di alta pressione e di caldo intenso dovrebbe persistere almeno fino al⁤ 20-22 Agosto. Nonostante le temperature non ⁣raggiungeranno i picchi estremi di Luglio, ci ‍aspettiamo comunque ​valori superiori alla media per molti giorni. È probabile che si verifichi un disagio dovuto all’afa opprimente.

Verso la fine del mese, la struttura anticiclonica potrebbe indebolirsi o addirittura collassare, favorendo l’intrusione‌ di correnti oceaniche. Questo potrebbe portare a‌ una diminuzione ​delle temperature ⁣e a possibili temporali.

Le conclusioni

In conclusione, il meteo delle prossime settimane sarà caratterizzato dal ritorno dell’anticiclone africano, con un aumento delle temperature e la possibile presenza di temporali nelle ⁣zone alpine.⁤ Verso la fine del mese, potrebbe verificarsi un cambiamento delle condizioni meteorologiche, con un calo delle temperature e l’arrivo di correnti​ oceaniche.