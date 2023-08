Le condizioni meteo attuali vedono un modesto campo di alta pressione sull’area mediterranea con tempo in gran parte stabile sulla nostra penisola ma delle infiltrazioni d’aria relativamente più fresca in quota alimentano lo sviluppo di qualche temporale, in prevalenza a evoluzione pomeridiana e sulle aree montuose o a ridosso di esse. Le temperature sono elevate e superiori alla media al Centro-Nord, più contenute al Sud dove risultano più o meno nella norma.

Nel corso dei prossimi giorni l’alta pressione di matrice sub-tropicale africana è prevista rafforzarsi sul comparto europeo meridionale e porrà il suo solido baricentro sul Mediterraneo centro-occidentale, portando una intensa ondata di caldo anche sull’Italia.

Gli effetti saranno evidenti nel corso del fine settimana. Già da Venerdì ma soprattutto fra Sabato e Domenica osserveremo una generale intensificazione del caldo. Le temperature si porteranno al di sopra delle medie su tutta Italia ma sarà ancora il Centro-Nord a trovarsi sotto l’azione più diretta del promontorio nord-africano, ed è qui che si raggiungeranno le temperature più elevate. Fino a 37-38 gradi, localmente anche 39-40°C, sulla Pianura Padana e sulle aree interne del Centro Italia.

Vediamo l’evoluzione meteo del weekend nei dettagli:

Sabato 19 – L’alta pressione si impone con decisione sulla penisola ponendo i suoi massimi sul Centro-Nord Italia. Tempo stabile ovunque, cessano anche i temporali di calore. Solo qualche addensamento per lo più innocuo sui rilievi. Caldo in aumento con temperature massime diffusamente fra i 33-36 gradi al Centro-Nord, punte di 37-38 gradi su zone interne del Centro. Caldo più moderato al Sud, con temperature fino a 33-34 gradi, ma punte di 37-38 gradi sulla Sicilia.

Domenica 20 – Giornata molto simile alla precedente con tempo stabile e cieli sereni o poco nuvolosi. Caldo intenso con temperature in ulteriore lieve aumento: previste punte di 38-39 gradi al Nord e sulle regioni tirreniche centrali. Valori generalmente inferiori sulle regioni adriatiche e al Sud, più elevati sulla Sicilia con punte di 36-37 gradi.