Agosto sta volgendo in tutta fretta al termine con un’atmosfera più autunnale che estiva. Dopo il marcato peggioramento meteo del passato weekend, le temperature sono calate in modo significativo da nord a sud, posizionandosi al di sotto delle medie stagionali. In meno di due giorni, tutto il calore subtropicale che aveva pervaso l’Italia per quasi 10 giorni è stato eliminato da ogni regione.

Ritorna il caldo intenso?

Ma sarà davvero la fine del grande caldo per questa stagione in Italia? Sembra che non sarà così. Osservando le recenti proiezioni modellistiche, si delinea una probabile ricomparsa del caldo nella prossima settimana, quando ci troveremo ormai nella prima decade di settembre. In particolare, tra il prossimo lunedì e mercoledì, l’anticiclone nordafricano potrebbe avanzare energicamente verso il nord, coprendo gran parte del Mediterraneo centrale.

La colpa di una depressione iberica

La causa di questo afflusso caldo sarà una depressione che si posizionerà sulla penisola iberica. Naturalmente, permangono incertezze, specialmente riguardo la precisa traiettoria di questo sistema perturbato sull’Europa occidentale. Se la perturbazione impatterà più ad ovest, l’Italia sperimenterà un caldo più persistente e intenso. Al contrario, se si sposterà verso est, l’incremento termico sarà breve e meno significativo.

Esaminando le proiezioni modellistiche, sembra che il caldo possa intensificarsi su gran parte dell’Italia, specialmente sulle isole maggiori tra il 4 e il 6 settembre. In questi giorni, le temperature potrebbero nuovamente raggiungere i 32-35°C, soprattutto nelle aree interne, accompagnate da un’afa in aumento.

Incertezze sulla durata del caldo

Come menzionato, la vera incognita riguarda la durata di questo incremento termico. Attualmente, sembra improbabile un’ulteriore, soffocante ondata di caldo che persista tra i 7 e i 10 giorni, come accaduto nei mesi precedenti. Potrebbe trattarsi, più semplicemente, di un anticiclone mobile, ovvero un tipico prefrontale, caratterizzato da un rialzo delle temperature seguito poi da un deciso calo e l’arrivo di maltempo.

Questo significa che, dopo un riscaldamento tra il 4 e il 6 settembre, potremmo avere un periodo più instabile con aria progressivamente più fresca che potrebbe dominare per il resto di settembre.

Monitoreremo attentamente le condizioni meteo nei giorni a venire; pertanto, continuate a seguirci nei prossimi articoli, sempre qui su meteogiornale.it.