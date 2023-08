L’Estate sembra avere ormai i giorni contanti, quanto meno quella severa. Le prossime 48 ore infatti, potrebbero essere le ultime veramente calde di questa movimentata stagione estiva con temperature che rimarranno ancora per poco inchiodate su valori fortemente sopra media.

Attenzione poi sul fronte meteo in quanto già ad inizio weekend si noteranno i primi segnali che qualcosa va cambiando. Sabato registreremo una maggiori tendenza temporalesca su gran parte dell‘arco alpino, su quello prealpino con qualche temporale in possibile sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura segnatamente sull’area del Nordovest.

Prestare molta attenzione ai temporali che potrebbero mostrarsi in forma molto intensa con venti forti, nubifragi e intense grandinate anche di grosse dimensioni.

Più evidenti invece saranno i segnali di cambiamento in quel di Domenica quando i temporali si faranno via via più diffusi al Nord specie nel pomeriggio coinvolgendo anche molte aree della Valle Padana. Inizieranno a calare le temperature al Nord specie nelle aree raggiunte dai temporali.

Ma il vero cambiamento lo registreremo ad inizio settimana quando un minaccioso vortice ciclonico giungerà sul nostro Paese aprendo così la strada ad una fase meteo-climatica decisamente diversa con piogge sparse e tanti temporali specialmente sulle regioni del Centro e del Nord in spostamento entro sera anche verso le zone del basso basso Tirreno.

Un occhio di riguardo inoltre anche al clima che si farà davvero molto fresco. Entro Martedì infatti, tutto il Paese si sarà definitivamente liberato dalla canicola. Anzi, al Centro-Nord farà addirittura molto fresco per il periodo con valori termici che scenderanno anche sotto la media del periodo.

Restiamo comunque in attesa di ulteriori dettagli da parte dei centri di calcolo. Vi aggiorneremo.