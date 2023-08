Il maltempo sta entrando nel vivo, come ampiamente annunciato nei precedenti editoriali. L’aria fresca e instabile nord-atlantica sta scivolando rapidamente nel Mediterraneo, dove sta già determinando condizioni meteo molto instabili.

Ma l’instabilità raggiungerà l’apice tra pomeriggio, sera e la prossima notte, quando i contrasti termici diverranno più accesi e potranno sfociare in temporali molto intensi, ricchi di grandine, piogge e venti forti. Alcune regioni potrebbero fare i conti con temporali davvero importanti e dai caratteri estremi, come vedremo a breve.

Rischio temporali eccezionali

L’energia in gioco è notevole ma non eccessiva, come accaduto nel precedente periodo di fresco nella terza decade di Luglio, quando arrivavamo da una delle più potenti ondate di caldo degli ultimi decenni.

Quest’oggi troviamo le maggiori concentrazioni di energia perlopiù sul lato adriatico, tra Marche e Abruzzo, mentre altrove troviamo valori energetici modesti.

Ma nonostante questo potremo imbatterci in temporali molto forti e violenti, poiché ad incidere sarà principalmente il divario di temperatura tra bassa e alta quota. I flussi freschi alle alte quote saranno decisamente più freddi di quel che potremo aspettarci ad inizio Agosto. Questo fattore sarà determinante per l’attivazione di forti moti convettivi.

Le regioni a rischio forte maltempo

Tra pomeriggio e sera i temporali saranno frequenti e intensi su medio-basso Piemonte, Lombardia, Emilia e basso Veneto (per quanto riguarda il nord). Temporali intensi e violenti anche su Marche, Abruzzo, Umbria e zone interne della Toscana. Probabile l’arrivo di grandine di grosse dimensioni tra Marche e Abruzzo settentrionale, dove troviamo tantissima energia potenziale (CAPE) per lo sviluppo di supercelle.

Infine segnaliamo un alto rischio di temporali violenti, questa sera, sulla Sicilia settentrionale. Palermitano e messinese potrebbero fare i conti con un forte temporale V-shaped colmo di venti tempestosi, nubifragi e grandinate.

Il meteo peggiorerà su gran parte del sud entro sabato: altri temporali intensi saranno probabili in Calabria tra notte e mattina, poi anche su Campania e Puglia.