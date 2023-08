Le condizioni meteo attuali vedono un robusto Anticiclone Africano che continua a stazionare su gran parte d’Europa e sulla nostra penisola, apportando caldo intenso con picchi molto elevati soprattutto al Centro-Nord, decisamente anomali per il periodo (fine Agosto).

Siamo però alle porte di un cambiamento. Ormai i modelli previsionali sono tutti concordi nel vedere un netto cambio di rotta della situazione meteo fra la giornata di Domenica 27 e (soprattutto) quella di Lunedì 28. Tutto grazie ad una saccatura proveniente dal Centro-Nord Europa che a cavallo delle due giornate raggiungerà la nostra penisola, determinando il ritorno di piogge e temporali e un brusco calo delle temperature, che si diffonderà velocemente a tutta la penisola entro l’inizio della nuova settimana.

Le avvisaglie del peggioramento in arrivo le avremo in realtà già nella giornata di Sabato sulle Alpi, dove potranno affacciarsi dei temporali prodotti dai primi refoli un po’ più freschi in quota. Si tratterà però di fenomeni che rimarranno confinati appunto alle zone alpine (salvo qualche sconfinamento in pianura su Piemonte e Ovest Lombardia) mentre su tutto il resto d’Italia l’Anticiclone Africano continuerà ad essere ben saldo e a garantire sole, caldo intenso e afa.

Bisognerà attendere come detto Domenica per i primi effetti significativi: piogge e temporali diverranno via via più diffusi e interesseranno prima le zone alpine/prealpine poi si estenderanno anche a molte zone della Pianura Padana soprattutto verso sera e in nottata, risultando intensi e accompagnati spesso da grandinate e forti raffiche di vento. Questo a causa del contrasto importante che si verrà a creare fra l’aria calda e umida e l’aria ben più fresca in ingresso da nord-ovest.

Mentre il Nord verrà colpito dal maltempo, al Centro e al Sud continueranno ad esserci condizioni stabili, solo con qualche nube e velatura in più, e farà molto caldo, anche più caldo rispetto alle giornate precedenti.

Nella giornata di Lunedì la perturbazione scivolerà verso sud/est e il maltempo avanzerà su tutto il Nord e gran parte del Centro, probabilmente fin verso il basso Tirreno (Campania, Calabria) entro la fine della giornata o in nottata. Il caldo resisterà solo al Meridione, intenso soprattutto su Puglia, Calabria, Sicilia. Ma sarà solo questione di ore perché nella giornata seguente, cioè quella di Martedì, la perturbazione avrà raggiunto anche queste zone abbattendo i termometri e creando condizioni favorevoli a temporali.