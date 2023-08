Stiamo entrando nell’ultimo mese dell’Estate meteorologica, un periodo che solitamente ci presenta i ⁤primi segnali dell’Autunno, specialmente ⁣dopo Ferragosto. Tuttavia, sembra che la crisi meteo estiva ⁢quest’anno potrebbe tardare non poco.

Tutto cambierà dopo l’evoluzione avuta in quest’inizio mese, con una ⁣potente perturbazione atlantica, ‌che in meno di 72 ore ha attraversato gran parte dell’Italia portando con sé rovesci, temporali e ‌un calo significativo delle temperature.

Graduale ondata di‍ calore, ma durerà a lungo

Un ⁢aumento delle temperature nei prossimi giorni

Nel corso dei prossimi due giorni, le temperature inizieranno ad aumentare in tutto il Paese, in particolare sulle regioni di ponente, a causa dell’avvicinamento di un nucleo⁢ caldo‍ proveniente dal Nord Africa. Questo è​ un fenomeno normale,‍ dato⁢ che si ⁣tratta di correnti calde legata alla bolla d’aria rovente presente sulla Penisola Iberica.

Il caldo non sarà eccessivo in questa prima fase, con picchi attorno ai 35 gradi. Ma come già detto, questa nuova ondata di caldo si preannuncia persistente e in graduale accentuazione giorno dopo giorno. L’asse dell’anticiclone africano si sposterà più sull’Italia verso Ferragosto, ma probabilmente il grosso del caldo è atteso nei giorni successivi e soprattutto al Centro-Sud.