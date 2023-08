Siamo ormai arrivati negli ultimi 20 giorni dell’estate meteorologica che, come da tradizione, si concluderà il 31 agosto, almeno sul calendario meteorologico. Ma cosa ci riserverà quest’ultima parte dell’estate? Tornerà davvero il caldo intenso, afoso e insopportabile? Come ben sappiamo, il meteo è sempre ricco di incertezze, ma in questi ultimi giorni è emersa una tendenza condivisa da tutti i principali centri di calcolo riguardante l’arrivo di un’ondata di caldo non particolarmente eccessiva.

Il fresco fino a Ferragosto

Per il momento dovremo fare i conti con correnti più fresche e gradevoli settentrionali che andranno ad interessare principalmente il sud e il medio-basso Adriatico. Questa frescura e questo clima gradevole ci faranno compagnia almeno fino a Ferragosto nel meridione. Lo stesso non possiamo dirlo per il nord, in quanto il caldo tenderà ad intensificarsi già da questo fine settimana grazie al rinforzo dell’alta pressione subtropicale.

Ritorno del caldo intenso dopo Ferragosto

Il caldo intenso, comunque, tornerà per tutti, da nord a sud, a partire dal 16 agosto. L’anticiclone nordafricano ingloberà tutta l’Italia e spazzerà via la piccola goccia fresca che nel frattempo aleggerà alle alte quote, che sarà responsabile di queste giornate gradevoli fino a Ferragosto.

Durata del caldo

Ma quanto durerà questa ondata di caldo? Innanzitutto dobbiamo sottolineare che non sarà un’ondata di caldo estrema come quella che abbiamo vissuto nel mese di luglio. Farà sicuramente più caldo da nord a sud e le temperature potranno raggiungere anche i 36-37°C nei settori interni e lontani dalle brezze marine. Tuttavia, come potete immaginare, siamo ben lontani dalle temperature estreme rilevate a luglio, quando per tanti giorni consecutivi abbiamo superato i 42-44°C in molte località del centro-sud.

Naturalmente, a causa della persistenza dell’alta pressione nel Mediterraneo, è lecito attendersi un costante aumento dell’umidità e dell’afa. Di conseguenza, giorno dopo giorno, il caldo risulterà sempre più afoso, soprattutto lungo le coste durante le ore pomeridiane. Non dovrebbero ripresentarsi le notti difficili e insopportabili vissute a luglio.

Novità per la terza decade di Agosto

L’alta pressione potrebbe persistere anche durante la terza decade di agosto, ma non sono previsti picchi di caldo estremo in nessuna regione italiana. Dunque, possiamo affermare che il prosieguo di agosto dovrebbe rivelarsi caldo e prevalentemente stabile, ma privo di caldo estremo e insopportabile.