I centri di calcolo sono concordi: non ci sono più dubbi sulla fine di questa intensa ondata di caldo che sta attanagliando l’Italia, ed in particolar modo il nord, da ormai diversi giorni. La calura subtropicale ci farà compagnia almeno fino al prossimo sabato con condizioni meteo tutto sommato tranquille su gran parte d’Italia. Non mancheranno, però, alcuni temporali al sud, specie nei settori interni di Calabria e Sicilia, nel corso della nuova settimana.

Ma cosa succederà nel prossimo fine settimana? Come già menzionato nei precedenti editoriali, andremo incontro ad un sensibile calo delle temperature, accompagnato da forti temporali, grandinate, locali nubifragi e venti intensi settentrionali. Questo sarà tutto merito di una vasta saccatura di aria fresca nord atlantica che invaderà dapprima l’Europa centrale e successivamente il Mediterraneo.

La data del refrigerio

Tutti i centri di calcolo concordano sull’arrivo di questa massa d’aria molto più fresca che farà crollare le temperature di oltre 10 °C, dapprima al Nord e successivamente sul resto d’Italia. Abbiamo quindi una data su cui concentrarci: tra il 26 e 27 agosto i primi refoli freschi atlantici dovrebbero invadere il nord, portando con sé temporali intensi e fenomeni violenti a causa dei forti contrasti termici.

Una rottura estiva totale?

Ma sarà davvero una rottura estiva definitiva? Questa è la domanda più gettonata al momento sul web, considerando che stiamo vivendo una nuova intensa ondata di caldo subtropicale, soprattutto al Nord e sul Medio Alto Tirreno. L’afa, l’umidità e la calura aumenteranno giorno dopo giorno per tutta la settimana in arrivo, ragion per cui molti desiderano un ritorno alla normalità estiva del Mediterraneo.

Sembra proprio che con l’arrivo di questa ondata di fresco nordatlantico si possa aprire un nuovo periodo dinamico, instabile e perturbato per gran parte d’Italia, che ci accompagnerà all’inizio dell’autunno meteorologico, il quale, secondo il calendario climatico, comincerà il 1° settembre.

In sintesi, andiamo incontro a una nuova forte ondata di caldo che ci farà compagnia almeno fino al prossimo sabato con temperature molto più alte, in particolar modo al Nord e sul lato tirrenico. Dopodiché, a partire dalla domenica prossima, l’aria fresca nord atlantica potrebbe invadere l’Italia, provocando un sensibile calo termico con condizioni meteo molto instabili.