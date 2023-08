Va concludendosi l’intensa fase di maltempo che ha colpito negli ultimi giorni l’Italia, in maniera peraltro pesante, con effetti non di poco conto. Abbiamo vissuto infatti un avvio di settimana davvero turbolento in cui non è mancato nulla: piogge intense, temporali, grandine, venti forti e un vistoso calo delle temperature, che ha posto fine alla lunga ondata di caldo africano che ci ha interessati per gran parte di Agosto.

Verso un miglioramento meteo

Ora il tempo volge verso un generale miglioramento grazie al rinforzo dell’alta pressione azzorriana che nei prossimi giorni favorirà una situazione molto più stabile e ampi spazi soleggiati, seppur con qualche disturbo ancora presente soprattutto sui rilievi. Fenomeni comunque di poco conto in un contesto, ribadiamo, ampiamente stabile.

Avvio di Settembre stabile e più caldo

Settembre si aprirà quindi all’insegna del bel tempo. La fase iniziale del nuovo mese vedrà tanto sole e caldo di nuovo in aumento, anche se non sarà particolarmente intenso almeno fino a Sabato (2 Settembre). Potrà diventare un po’ più intenso invece fra Domenica e Lunedì al Centro-Sud, in particolare sulle Isole Maggiori e sulle aree tirreniche, dove potrebbero giungere correnti d’aria più calde dal Nord-Africa.

Un possibile cambiamento

Le cose potrebbe cambiare però dopo il 4-5 Settembre. Alcuni modelli previsionali mostrano infatti la possibilità che l’alta pressione venga attaccata nuovamente da perturbazione atlantiche. Se ciò dovesse accadere potremmo assistere al ritorno di piogge e temporali su diverse zone d’Italia, probabilmente a cominciare dalle regioni del nord e poi in probabile estensione anche al Centro-Sud.

Conclusioni

In conclusione, possiamo affermare che il tempo sarà complessivamente stabile e caldo fino al 4 Settembre. Poi potrebbe esserci una nuova fase instabile e più fresca nel periodo 5-10 Settembre, ma si tratta di una tendenza meteo che va assolutamente confermata. Lo faremo senz’altro nei prossimi aggiornamenti.