Il ritorno del caldo: previsioni‍ meteo per la settimana

Carissimi ⁣lettori, come anticipato ⁣in precedenti articoli, il caldo sta⁤ ritornando a far ⁢sentire la sua presenza sulla nostra Penisola e lo farà in modo ancora più marcato nei giorni a venire, ovvero nel​ corso di​ questa settimana.

Il ritorno dell’Anticiclone Africano

Dopo un periodo caratterizzato ⁢da temperature al di sotto della media e un clima decisamente ​fresco per la‍ stagione, ⁢dovuto ‍all’effetto delle ⁣correnti nord-atlantiche, l’Anticiclone Africano⁣ sta ritornando a espandersi progressivamente verso l’Italia, portando con sé un afflusso⁤ di aria decisamente più calda ‌proveniente da sud/sud-ovest.

Questa​ figura barica‍ sarà la ⁤protagonista indiscussa della settimana, estendendosi con forza su tutta l’Italia e stazionando probabilmente per un periodo prolungato, portando così una vera e propria ondata di‍ calore. Questa ondata, tuttavia, sarà probabilmente meno intensa rispetto a ‌quella eccezionale vissuta nel mese di Luglio, con la differenza che questa⁤ volta ​ il target principale sarà il Centro-Nord Italia. È qui, infatti, che si ⁢registreranno ​le temperature più alte e il caldo ‌sarà più pesante, a causa anche dell’umidità spesso elevata.

Il Sud Italia e l’Anticiclone Africano

Il Sud ‌Italia, invece, rimarrà‍ più ai ⁤margini – almeno inizialmente – della cupola anticiclonica, beneficiando di una leggera⁣ goccia fresca in quota che non causerà⁣ particolari disturbi ma avrà il merito di limitare l’ascesa delle⁢ temperature. La tendenza sarà comunque quella ​di ⁣un aumento‍ del caldo anche al Meridione verso soprattutto la seconda metà della settimana. Non si prevedono, comunque, i picchi‌ estremi riscontrati a ‌Luglio con 40°C e ​oltre.

Intensità e durata del caldo

Intensità del⁤ caldo

Il caldo, ​in aumento, tenderà a intensificarsi ulteriormente all’inizio di questa settimana, quando le temperature​ massime raggiungeranno punte di 34-36 gradi in Pianura Padana e sulle zone tirreniche centrali, compresa la Sardegna. ⁢Valori mediamente⁤ più bassi al Sud, come detto, più ai margini di questa ondata di caldo. Nelle regioni meridionali, la colonnina di mercurio farà fatica ‍a salire⁤ oltre i ⁢32-33 gradi.

A partire da metà settimana, però, il caldo tenderà ad aumentare leggermente anche al Sud, con un lieve aumento delle temperature. Valori stazionari o in lieve aumento anche al Centro-Nord, dove avremo punte diffuse di 36-37 gradi‍ tra Pianura Padana e zone interne del Centro. Avremo a che fare, dunque, con un caldo‌ intenso, soprattutto sull’Italia centro-settentrionale, ma non​ estremo. Il ​tutto condito da cieli ampiamente soleggiati: solo sulle aree alpine si prevede⁣ dell’instabilità sotto forma di ‌rovesci e temporali a evoluzione diurna,‍ che saranno ‍più presenti nei primi⁣ giorni della settimana.

Durata⁢ del caldo

Per quanto riguarda la durata di ⁢questa fase calda,​ possiamo dire che durerà almeno tutta la settimana, ⁤quindi fino al 20 Agosto, ma ci sono buone‍ possibilità ⁣che possa protrarsi anche per buona parte della settimana successiva, sempre grazie alla persistenza dell’Anticiclone Africano sul Mediterraneo centro-occidentale.‌ La ‌distanza temporale, però, ci ‌induce ad essere cauti in⁣ questa previsione e⁣ a ⁤tornarci nei prossimi ⁢aggiornamenti.

Conclusione

In conclusione,‌ la settimana sarà ‍caratterizzata dal ritorno del caldo, con l’Anticiclone Africano che si espanderà su tutta l’Italia. Il Centro-Nord sarà la zona più ‍colpita, mentre il Sud rimarrà più ai margini. Le temperature massime ⁢raggiungeranno punte ⁢di 34-36 gradi in Pianura Padana e sulle⁢ zone tirreniche centrali. Questa fase calda durerà almeno fino al 20 Agosto. ⁢Continuate a seguire le nostre previsioni meteo per ⁣gli aggiornamenti.